A 9/11 áldozatairól emlékezett meg az USA bukaresti nagykövete

Szűk körű rendezvény keretében emlékezett meg Adrian Zuckerman amerikai nagykövet a szeptember 11-ei terrortámadásról.



Az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövete kifejtette, a 19 évvel ezelőtti tragédia nemcsak hatalmas veszteséget jelent, hanem az amerikai nép bátorságának bizonyítékát is.



„Ez a gyász és az emlékezés napja, de ugyanakkor inspiráló nap is. Ami 19 évvel ezelőtt történt, annak soha többé nem szabad megtörténnie” – mondta a diplomata.



Zuckerman megemlékezett a támadás közel háromezer áldozatáról, akik – mint mondta – a társadalom különböző rétegeihez tartozó, ártatlan emberek voltak, csak azért váltak célponttá, mert egy olyan nemzethez tartoztak, amely kiáll a szabadságért, az emberi jogokért, a tisztességért és az egyéni méltóságért.



A nagykövet felidézte, hogy a 2001. szeptember 11-ei támadás idején éppen New Yorkban volt, és látta a World Trade Center két tornyát leomolni, és „egy fantasztikus várost majdnem teljesen megbénulni”.



„Tudtam akkor, hogy a világunk örökre megváltozik. Tudtam, hogy a terrorellenes harc éppen olyan nehéz lesz, mint amennyire szükséges. És tudtam, hogy amikor Amerika határozottan lép fel egy egyértelmű cél érdekében, mindent meg tud valósítani” – mondta.



„Legyőztük és továbbra is le fogjuk győzni a szabadság ellenségeit, és továbbra is vadászni fogunk azokra, akik erőszakot hoznának országunkba. Nincs más választásunk, ha elégtételt akarunk venni az ellopott életekért, és ha egy békésebb világot akarunk hagyni gyermekeinkre és unokáinkra” – fogalmazott az amerikai nagykövet.



Leszögezte: az USA egy olyan erő, amely a szabadságért, demokráciáért és emberi tisztességért harcol. „Az USA meg fogja védeni ezeket az értékeket mindazokkal szemben, akik megpróbálják elvenni tőlünk. Soha nem fogunk meghajolni a rossz, a terror, az igazságtalanság és az elnyomás erői előtt” – mondta beszédében Adrian Zuckerman. (agerpres)

