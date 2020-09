Összevesztek a légikísérők a szülőkkel, mert a 19 hónapos gyerekükre nem tudtak maszkot adni, a járatot törölték

Törölte egy járatát a kanadai WestJet légitársaság, mert vita tört ki a fedélzeten a légikísérők és egy család között amiatt, hogy a család egyik gyermeke nem viselt maszkot.



A BBC News cikke szerint a gép kedden felszálláshoz készült Calgaryból Toronto felé, és a légikísérők arra szólították fel a szülőket, hogy kisgyermekeik vegyenek fel maszkot az utazáshoz.



Mint a gyermekek apja, Safwan Choudhry elmondta, hároméves lányuk azért vette le a maszkját, mert éppen evett, 19 hónapos kislányuk viszont hisztérikusan sírt. A férfi arra kérte a személyzetet, hogy a kislány hadd fejezze be az evést, de ezt nem engedték, ezért a kislány felvette a maszkot. A 19 hónapos kislányra azonban nem tudták ráadni, mert annyira sírt, hogy hányt.



A légikísérők ezért felszólították a családot, hogy hagyják el a gépet és rendőri segítséget hívtak ehhez.



Az apa szerint a légikísérők nagyon agresszíven léptek fel velük szemben, letartóztatással, vádemeléssel és börtönnel fenyegették meg őket, ha nem hagyják el a gépet.



A férfi szerint sok utas együttérzően viselkedett velük, de voltak, akik elítélték őket. Mint hozzátette: ő és felesége végig maszkban voltak, tisztelettudóan viselkedtek. Végül bele is egyeztek, hogy leszállnak.



Később utánanéztek a kanadai szabályoknak és kiderült, hogy a 19 hónapos gyermeknek nem is kellett volna maszkot viselnie.



A WestJet közleményében az állította, hogy a hároméves gyermek sem viselt maszkot.



Az apa telefonnal készített felvétele szerint azonban a kislányon volt maszk és a fedélzetre lépő rendőrök is megerősítették, hogy a gyerek maszkot viselt.



A család távozása után a légitársaság törölte és másnapra tolta át a járatot, mivel a fedélzeten uralkodó hangulat miatt a személyzet nem érezte magát biztonságban. (mti)



A nyitókép csak illusztráció. Forrás: PublicDomainPictures.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!