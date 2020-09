Sztrájkba lépnek a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói

Szeptember 9-én benyújtották sztrájkköveteléseiket a magyar kormányhoz a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) dolgozói.



Az egyetemi dolgozói azért lépnének sztrájkba, mert szerintük az SZFE új fenntartója által az egyetem közösségére erőltetett alapító okirat és szervezeti és működési szabályzat (szmsz) „a munkavállalók érdekeit is sértik”.



Úgy vélik, hogy olyan mértékben készülnek csorbítani az egyetem autonómiáját, „hogy ez előbb vezetőségünk és szenátusunk lemondását eredményezte, majd hallgatóink tiltakozásul elfoglalták az egyetemet. Mivel a fenti alapdokumentumok a munkavállalók érdekeit is sértik, az SzFE dolgozói a sztrájk eszközével csatlakoznak az autonómiáért folytatott küzdelemhez” - áll a sztrájkba lépők sajtótájékoztatón felolvasott közleményében.



A SZFE diákjai egyébként már tizedik napja tartják blokád alatt az intézményt. A sztrájkba lépő dolgozók azt követelik a magyar kormánytól, hogy az garantálja az alkotás, az oktatás és az egyetem szabadságát, továbbá állítsa vissza a szenátus modellváltás előtti jogköreit és az egyetem belső működését önrendelkező, demokratikus úton, a szenátuson keresztül az egyetemi közösség határozhassa meg.



Kérik továbbá, hogy a kormány garantálja, hogy az egyetem rektorát, intézetvezetőit, osztályvezetőit demokratikus úton, a szenátusi képviseleten keresztül az egyetemi közösség választhatja meg, és garantálja azt is, hogy nem csökkentik az egyetem pénzügyi forrásait.



A sztrájkfelhíváshoz a sajtótájékoztatón elhangzottak szerint már az egyetem 85 dolgozója csatlakozott. A kormánnyal tárgyaló sztrájkbizottság tagjai: Csató Kata, mesteroktató, Forgács Péter, egyetemi docens, Karsai György, egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője, Németh Gábor, egyetemi docens, Veszprémi Judit, kommunikációs vezető. (Via 444.hu)



Nyitóképen az SZFE bejárata (Budapest, Vas utca, 2020. szeptember 2., fotó: az SZFE hallgatói önkormányzatának Facebook-oldala)





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!