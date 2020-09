Még nincs kész a vakcina, de már most komoly gond, hogy miként jut majd el a világ minden pontjára

A szállítás történetének legnagyobb kihívását fogja jelenteni a majdan piacra kerülő koronavírus-elleni vakcina eljuttatása a világ minden pontjára, állítja a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA). Szerintük az akció lebonyolításához legalább 8000 Boeing 747-es, becenevén a „Jumbo Jet” repülőgép igénybevételéhez lesz szükség.



Bár még hivatalosan nem került forgalomba világszinten egyetlen koronavírus-elleni vakcina sem, a szövetség szerint idejében kell gondolni arra, hogy amint az lehetővé válik, akkor hogyan juttatják majd el a világ különböző pontjaira. A IATA éppen ezért már elkezdte a tárgyalásokat az ügyben.



Szerintük bár az utasforgalom csökkenése miatt egyre több légitársaság kezdett el az áruszállítással foglalkozni, a jelenlegi helyzetet tovább bonyolítja az, hogy nem minden átalakított repülőgép alkalmas arra, hogy vakcinát szállítson, mivel nem biztos, hogy képes teljesíteni azokat a feltételeket, mint mondjuk az előírt hőmérséklet szinten tartása, ami a vakcina minőségének megőrzését tudja garantálni. További problémát jelent ugyanakkor az is, hogy a biztonsági előírások országonként eltérőek.



A IATA ugyanakkor már most aggódik amiatt, hogy bizonyos afrikai országokban hogyan tudják majd eljuttatni a megfelelő mennyiségű oltást. Ezekben az országokban a helyzetet tovább bonyolítja az infrastruktúra hiánya, tehát a fent említett repülőgéptípusok egyszerűen képtelenek ott leszállni, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy bizonyos országok légtereibe még így is problémás lehet a bejutása egy vakcinát szállító repülőgépnek. (bbc.com/hírszerk.)



Nyitókép: Duąan Smetana képe a Pixabay -en

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!