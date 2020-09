Geoană: A NATO felkészült egy esetleges második hullámra

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) felkészült egy esetleges második koronavírus-járvány hullámra, és kész terve van arra, hogy szükség esetén a szövetséges államok segítségére siessen - mondta kedden, a román diplomácia éves közgyűlésén Mircea Geoană, a NATO főtitkárhelyettese.



Geoană videóüzenetben szólt az online zajló közgyűlés résztvevőihez.



Mint elmondta, a NATO felkészült egy esetleges második pandémiahullámra, és megállapodás született azzal kapcsolatban, hogy a szövetség szükség esetén segítséget nyújt a tagállamoknak egy orvosi felszerelésekre fordítható beszerzési alap révén.



Geoană kijelentette: a szövetség számára prioritás, hogy az egészségügyi és gazdasági válság ne eredményezzen egy biztonsági válságot is, és hogy a NATO képes legyen minden pillanatban védelmet nyújtani valamennyi tagállamának, vagyis egymilliárd embernek.



A főtitkárhelyettes arról is beszélt, hogy a NATO és az Európai Unió kiegészítik egymást, és Románia egyaránt elkötelezett a transzatlanti kapcsolatok védelme és az európai integráció mellett.



A GDP 2%-ának védelemre szánt kiutalása "nem költséget, hanem befektetést jelent", befektetést egy erősebb, az érdekeit megvédeni képes Romániába - tette hozzá Geoană, majd kihangsúlyozta: a járványon túl vannak más fenyegetések, régebbiek, amelyek megerősödtek.



"Oroszország továbbra is agresszív viselkedést mutat, félretájékoztató kampányokkal, kibertámadásokkal és katonai akciókkal. Oroszország jelentősen megnövelte a védelemre fordított büdzséjét, korszerűsítette hadseregét" - példálózott Geoană. (agerpres)







Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!