Koronavírusos lett az ukrán pátriárka is, aki szerint a vírus Isten büntetése a melegházasság miatt

Megfertőződött az új koronavírussal Filaret ukrán ortodox pátriárka is, írja a LadBible hírére hivatkozva a 24.hu.



A 91 éves vallási vezetőt jelenleg kórházban kezelik. A pátriárka márciusban azt nyilatkozta, hogy a koronavírus isten büntetése az emberek bűneiért, elsősorban az azonos neműek házassága miatt.



Az Inside ukrán LMBTQ-szervezet be is perelte emiatt az egyesült ukrán pravoszláv egyház tiszteletbeli, a korábbi Kijev és egész Rusz-Ukrajna pátriárkáját. Azt mondták, hogy ezzel a kijelentéssel veszélyezteti a meleg állampolgárokat.



Filaret viszont ezt visszautasította, minthogy minden joga megvan ahhoz, hogy kifejezze az erkölcsi alapokon nyugvó véleményét. (24.hu/hírszerk.)



