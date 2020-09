Kiderült, hogy mi történt az utolsó belarusz ellenzéki vezetővel: Maria Kolesznyikovát is kitoloncolták

Ukrajnába távozott Fehéroroszországból egy határátkelőnél Maria Kolesznyikova fehérorosz ellenzéki vezető és két másik ellenzéki politikus – közölte a Reuters hírügynökség szerint kedden a fehérorosz határőrség egyik tisztségviselője. Tulajdonképpen nem távozásról van szó, hanem arról, hogy a fehérorosz hatóságok kitoloncolták az országból az ellenzéki politikust.



Kolesznyikovát hétfőn a nyílt utcáról rabolták el Minszkben. A tut.by fehérorosz hírportál szemtanúkra hivatkozva azt írta, hogy álarcos emberek tuszkolták be Kolesznyikovát egy kisbuszba, amelyen Szvjaz (összeköttetés, kapcsolat) felirat állt, majd elhajtottak vele. A két másik politikus nem sokkal Kolesznyikova után tűnt el.



A két másik politikus is Maria Kolesznyikovához hasonlóan az ellenzéki Koordinációs Tanács tagja: Anton Radnyankov szóvivőről és Ivan Kravtsov titkárról van szó.



Kolesznyikova az államfő, Alekszandr Lukasenka egyik legkeményebb bírálója, és fontos szerepet játszott abban, hogy az augusztus 9-i elnökválasztás után – amelyet elcsalt a hatalom – tömeges tüntetések és sztrájkok kezdődtek az országban. Négy héttel a választás után is százezren vonultak az utcára a fővárosban, és 42 további helyen demonstráltak.



Az augusztus 9-i elnökválasztás után Szvetlana Tyihanovszkaját, az ellenzék jelöltjét Kolesznyikovához hasonlóan zsuppolták át egy Belarusszal szomszédos országba, csak őt Litvániába.



Kolesznyikováék országon kívülre dobásával nem maradt Belaruszban szabadlábon egyetlen vezető ellenzéki politikus sem: vagy börtönben ülnek, vagy eltávolították őket Belaruszból. (Reuters/hírszerk.)



Nyitókép: Maria Kolesznyikova a tüntetők között Minszkben. Forrás: tut.by Facebook-oldal

