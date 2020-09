Folytatódik a Collegium Talentum Kárpát-medencei tehetséggondozó program

Az idei tanévben is folytatódhat a Kárpát-medencei tehetséggondozást megvalósító Collegium Talentum program - mondta Potápi Árpád János, a magyarországi Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára sajtótájékoztatón, hétfőn Budapesten.



A nemzetpolitikai államtitkárság támogatásával működő Collegium Talentum program jelen pillanatban a legátfogóbb, a teljes Kárpát-medencét felölelő tehetségtámogató rendszer, melynek alapvető célja a külhoni régiókhoz kacsolódó elitképzés: a kiemelkedő oktatói, tudományos, értelmiségi utánpótlás biztosítása. A tehetséggondozó programba évente mintegy nyolcvan PhD-, illetve magiszteri hallgató kollégistát vesznek fel.



Potápi Árpád János felidézte: 2011-ben hozták létre a programot, amelynek vezetését 2016 óta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és Kárpátaljai II. Rákóczi Magyar Főiskola valósítja meg alapítványi formában. Az eddigi kormányzati támogatás összege eléri a 700 millió forintot - ismertette.



A program létrehozatalában és működtetésében az elsődleges cél a Kárpát-medencei kapcsolati háló továbbépítése. A felsőoktatásban tanulókon keresztül befolyásolni lehet a jövőt, hiszen 20-30 év múlva ezek a diákok, hallgatók lesznek a Kárpát-medence magyar vezetői - mutatott rá a nemzetpolitikai államtitkár.



Kiemelte: az oktatás, a kultúra és a politikai intézményrendszer egymástól elválaszthatatlan, és fontos, hogy ne csak a mában gondolkozzanak, hanem előre lássanak, legalább 5-10 évre.



A Kárpát-medencében 262 ezer gyermek és fiatal jár teljes egészében, vagy részben magyar oktatási intézménybe. Ebben benne vannak az óvodások, az iskolások, illetve a magyar felsőoktatásban tanulók is. Utóbbiak száma közel 15 ezer - ismertette. Kitért arra is, hogy az elmúlt 10 évben a magyar kormány jelentős összeggel segítette a magyar nyelvű felsőoktatást.



Orosz Ildikó, a program kárpátaljai ösztöndíjbizottságának elnöke a tehetséggondozás csúcsának nevezte a kezdeményezést, amely összeköti az egész Kárpát-medencét. Kiemelte: az itt képzettek tanítanak később az egyetemeken, meghatározva a jövőbeni generációk tudását.



A kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora azt mondta: a legjobb beiskolázási program mindig "a folytatás lehetősége". Ezen a területen jól halad a nemzetpolitika az óvoda-program után most az iskolákat erősítik - hangsúlyozta.



Tonk Márton, az ösztöndíjprogram szakmai vezetője, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szenátusának elnöke elmondta: 146 magyar fiatal vett részt az idei felvételiken, a legtöbben Erdélyből jelentkeztek. Innen az agrárium, műszaki területek voltak preferáltak, Vajdaságból a tanárképzés területéről kerültek be a legtöbben - említette néhány példát.



A nyolcvan ösztöndíjas-kollégista számára a szakmai programok mellett egyéni tehetséggondozást biztosítanak.



Weiszburg Tamás, az ösztöndíjprogram szakmai vezetője, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke elmondta: a diákoknak nyelvvizsgát kell tenniük, és magas szakmai elvárásoknak kell megfelelniük. (mti)

