Csak Minszkben legalább 100 ezer ember tüntetett vasárnap

Legalább 100 ezer tüntető gyűlt összes Minszkben a Függetlenség sugárúton vasárnap, hogy Aljakszandr Lukasenka elnök távozását követeljék. Beloruszban már negyedik hete tartanak a folyamatos demonstrációk, mivel az emberek úgy vélik, hogy az államfő ismételten elcsalta az elnökválasztást. A főváros mellett vasárnap Bresztben, Vicebszkben és Hrodában is tüntettek.



Minszkben rohamrendőrök sorakoztak fel, sok tüntetőt megvertek és letartóztattak. A beszámolók szerint voltak, akiket furgonokba rángattak be, és úgy vittek el. Hatósági adatok szerint 100 embert tartóztattak le.



A vasárnapi tüntetések egyik legnépszerűbb szlogenje az volt: Lukasenkát a rendőrségi furgonba!



Szvjatlana Cihanouszkaja ellenzéki elnökjelölt, aki augusztusban kénytelen volt elhagyni hazáját, Litvániából videóüzenetben azt üzente a tiltakozóknak, hogy ne hagyják magukat megfélemlíteni.



A tüntetők most is új választások kiírását és a politikai foglyok szabadon bocsátását követelték. (Guardian/mti/hírszerk.)



Nyitókép: Wikipédia

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!