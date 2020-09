Több hajó is elsüllyedt a hétvégén, miközben Trump melletti demonstrációt tartottak

Donald Trump amerikai elnök melletti hajós demonstrációkat tartottak Texasban, New Jersey-ben és Washingtonban a hétvégén.



Vasárnap a szövetségi fővárosban, Washingtonban, szombaton pedig Texasban és New Jersey-ben az óceánpart mentén tartottak felvonulást az amerikai zászlókkal és Trumpot támogató jelszavakkal díszített hajók. Ilyen demonstrációkat az elmúlt hetekben már Kaliforniában, Floridában és Dél-Karolinában is rendeztek. Minden egyes eseményen több ezren vettek részt.



A texasi és a New Jersey-i megmozdulásokon azonban balesetek is történtek.



A texasi Travis-tóban - amely a főváros, Austin mellett található - a hajó keltette nagy hullámokban négy hajó felborult és elsüllyedt, több hajó pedig sziklának ütközött. A megyei seriff hivatalának sajtófőnöke, Kristen Dark közleményt adott ki, amelyben tudatta: "szokatlanul nagyszámú hajó" volt a tavon, és "több hajó elsüllyedt". Személyi sérülés nem történt.



A rendezvényt a Facebook közösségi platformon és több hírportálon hirdették meg, "mindenfajta méretű és formájú" hajót invitálva az eseményre. A szervezők arra buzdították a hajótulajdonosokat, hogy "patrióta színekkel, zászlókkal és annyi, Donald Trumpot dicsérő zászlóval díszítsék a hajójukat, amennyivel csak tudják".



New Jersey-ben a demonstrációt a Toms-folyó mellett, az Atlanti-óceán partjainál tartották. Sajtójelentések szerint 9-10 ezer ember vett részt a megmozduláson, szintén amerikai zászlókkal és Trumpot dicsérő feliratokkal a hajókon. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!