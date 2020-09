Ezrek tiltakoznak Budapesten, élőláncot alkotva az SZFE politikai megszállása ellen

Update 2.: A színművészetis diákok követeléseit tartalmazó chartát az egyetem és az Országház között végig felálló sorfal tagjai adták át egymásnak kézről kézre.









Update: Az egyetem épülete előtt Upor László rektorhelyettes vázolta fel a helyzetet, méltatta a diákok kiállását, és megköszönte a kiállást az intézmény mellett mindenkinek.



Egyúttal bejelentette, hogy a tanév rendjét megváltoztatja, a beiratkozás határidejét szeptember 13-ig meghosszabbítja, a tanítás kezdeti időpontját pedig egy héttel eltolja. A bejelentését vastapssal fogadta az SZFE előtt összeverődött többszázfős tömeg.



A diákok ugyanitt azt jelentették be, hogy fenntartják a tiltakozásukat mindaddig, amíg a kuratórium és Vidnyánszky Attila nem mondanak le. „Amíg nem teljesülnek a követelések a tanév nem indulhat el” - hangzott el a hallgatói önkormányzat képviselőitől, akik bejelentették azt is, hogy hétfőn a tanévnyitó helyett egyetemi fórumot tartanak.



A tiltakozók az egyetem épületétől kezdődően kézről kézre adogatva juttatták el az egyetem chartáját az Országházig. A szervezők felhívták a résztvevők figyelmét, hogy a járványhelyzet miatt figyeljenek oda egymásra, és lehetőleg viseljenek maszkot és kesztyűt.



Az SZFE-charta szövege többek közt utal a magyarországi felsőoktatás eddigi szabályozása során is alapul vett Magna Charta Universitatum négy alapelvére, köztük arra is, hogy: „az egyetem autonóm intézmény, és ahhoz, hogy teljesíthesse feladatát, a kultúra értékeinek létrehozását és átadását, minden politikai, gazdasági és ideológiai hatalommal szemben függetlennek kell lennie.”



Vasárnap délutánra nagyszabású demonstrációt hirdettek meg a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) diákjai Budapesten, ezzel tiltakozva ismételten a felsőoktatási intézmény irányításának önkényes átalakítása, és az egyetem működtetésére kijelölt Vidnyánszky Attila vezette kuratórium ellen - számolt be a 444.hu.





A hallgatók és a hozzájuk csatlakozó tüntetők egy stafétaláncot képeznek az egyetem Szentkirály utcai épülete és a Parlament között, érintve az ELTE BTK Múzeum körúti, a Corvinus Fővám téri, és a Magyar Tudományos Akadémia Antal József Rakparton álló épületét is.