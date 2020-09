Felmentették a szlovák újságíró-gyilkosság megrendelésével vádolt vállalkozót

Felmentették a Jan Kuciak meggyilkolásának megrendelésével megvádolt nagyvállalkozót a bazini Specializált Büntetőbíróságon csütörtökön.



A bíróság Marian Kočner mellett Alena Zsuzsovát sem találta bűnösnek, akit azzal vádoltak, hogy közvetítői szerepet játszótt a bérgyilkosság elkövetésében. Az ítélet hallatán a Kuciak-család felállt és elhagyta a tárgyalótermet.



A korábban rendőrként dolgozó Szabó Tamást 25 év börtönbüntetésre ítélték tiltott fegyverkezésért, magánlaksértésért, és a társtettesként elkövetett két gyilkosságért.



Arról már korábban is beszámoltunk, hogy M. Miroslavot 23 év börtönre ítélték az újságíró és barátnője meggyilkolásáért, valamint egy korábbi, 2016-ban elkövetett gyilkosságért. Miroslav esetében a bíróság azért szabott ki enyhébb börtönbüntetést, mert a vádlott együttműködött a hatóságokkal.



A szlovák oknyomozó újságírót és barátnőjét 2018 februárjában gyilkolták meg Nagymácsédon lévő családi otthonukban. A munkája miatt megölt újságíró halála közfelháborodást váltott ki az országba, lemondott az akkori szlovák kormány több tagja is, sőt Robert Fico miniszterelnöknek is le kellett mondania. (Paraméter/hírszerk.)



