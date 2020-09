A németek idegmérget találtak az orosz ellenzéki politikus szervezetében; az oroszok kételkednek benne

A Novicsok elnevezésű harci idegmérgek csoportjába tartozó anyagot mutattak ki Alekszej Navalnij szervezetében, a német hadsereg egy különleges laboratóriumában végzett vizsgálat eredménye alapján nem fér kétség ahhoz, hogy az orosz ellenzék vezérét megmérgezték – közölte szerdán a német szövetségi kormány.



„Döbbenetes fejlemény, hogy Alekszej Navalnij Oroszországban egy harci idegméreggel elkövetett támadás áldozata lett” – áll a közleményben, amely szerint a német szövetségi kormány a lehető legélesebben elítéli ezt a támadást, sőt, nyomatékosan felszólítják az orosz kormányt, hogy adjon magyarázatot a történtekre.



Oroszország nem kapott új információt Németországtól Alekszej Navalnij ügyében - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ hírügynökségnek, miután a német kormány szerdán bejelentette, hogy az orosz ellenzéki politikus szervezetében a Novicsok néven emlegetett harci idegmérgek csoportjába tartozó anyagot mutattak ki. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy Oroszország továbbra is választ vár a német rendvédelmi szervektől az orosz főügyészségnek a Navalnij-üggyel kapcsolatos információigénylésére.



Leonyid Szluckij, az orosz parlamenti alsóház külügyi bizottságának elnöke azt hangsúlyozta, hogy a német állítást bizonyítékokkal kell alátámasztani, és utalt rá, hogy a brit hatóságok ezt a 2018-as Szkripal-üggyel kapcsolatban nem tették meg. Egyben kifejezte Moszkva készségét az igazság feltárására.



Ivan Zsdanov, a Navalnij által alapított Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványának (FBK) igazgatója a Twitteren azt írta: "Egyedül az államnak (a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak - FSZB-nek - és a katonai hírszerzésnek - GRU-nak) lehetett hozzáférése a Novicsokhoz. Ez felette áll minden ésszerű kételynek."



Az Interfax hírügynökség egy névtelenül nyilatkozó, jól értesült informátorra hivatkozva azt írta, hogy az orosz főügyészség egyebek között arról kért felvilágosítást, hogy miféle és milyen dózisokban adagolt gyógyszerekkel kezelik Navalnijt, és hogy javult-e az állapota. Az orosz fél arra is választ vár, hogy milyen kezelést kapott a politikus akkor, amikor Omszkból a berlini Charité klinikára szállították.



Az orosz fél emellett afelől is érdeklődött, hogy milyen eredménnyel zárultak a német orvosok által elvégzett vizsgálatok, és a páciens vérében találtak-e kolinészteráz-gátlót, méreganyagot vagy nehézfémeket. A TASZSZ úgy tudja, hogy a főügyészség kérvényében mintegy 20 kérdés szerepelt.



A TASZSZ egy ugyancsak névtelenül nyilatkozó forrása szerdán megismételte, hogy az ügyben a belügyminisztérium által elindított vizsgálat keretében orosz szakértők Navalnijnak sem a mintáiban, sem pedig a tárgyain nem találtak mérgező, vagy erős hatású anyagot.



Alekszej Navalnijt augusztus 20-án Omszkban szállították kórházba. Családtagjai és munkatársai szerint megmérgezték, de az orosz orvosok ezt határozottan tagadták. A kómában lévő politikust augusztus 22-én Berlinbe, a Charité klinikára szállították, ahol orvosai augusztus 24-én közölték, hogy az első vizsgálati eredmények kolinészteráz-gátló mérgezésre utalnak.



Több külföldi vezető az ügy átlátható kivizsgálását követelte Oroszországtól. Az orosz főügyészség az európai jogsegély-egyezmény alapján felvilágosításért fordult a német rendvédelmi szervekhez.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden valótlanságnak nevezte azt a vádat, hogy Moszkva nem indított vizsgálatot Navalnij ügyében. Mint mondta, a belügyminisztérium előzetes vizsgálatba kezdett, és nyomozás akkor kezdődhet meg, amikor kiderül, hogy valójában mi történt. Rámutatott, hogy a német orvosok sem tudták megállapítani, hogy mi történt vele, és nem adnak ki információt vele kapcsolatban. (mti/hírszerk.)

