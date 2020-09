Kezdődik a Charlie Hebdo-mészárlás pere

Most szerdán áll először bíróság elé Párizsban az a 11 ember, akit azzal vádolnak, hogy 2015 januárjában elkövették a Charlie Hebdo-mészárlást, írja a BBC.



A mészárlássorozatnak összesen 14 vádlottja van, de hármójukat távollétükben fogják perbe, mivel róluk úgy tudni, hogy Észak-Szíriába és Irakba menekültek, de egyes híresztelések szerint már meg is haltak az Iszlám Állam elleni bombázásokban.



A három vádlottat azzal gyanúsítják, hogy segítették azokat az iszlamista szélsőségeseket, akik 12 ember lelövéséért felelősek a Charlie Hebdo karikatúra-magazin szerkesztőségében és annak környékén. Perbe fognak továbbá egy másik lövöldözőt is, aki a gyanú szerint ugyanannak a támadássorozatnak a részeként lelőtt egy rendőrnőt, és megtámadott egy zsidó üzletet.



A 2015-ös dzsihadista mészárlásban összesen 17 ember vesztette életét. A szatirikus lap ellen elkövetett támadás indítéka egy Mohamed prófétát ábrázoló gúnyos karikatúra volt.



A tragédia után indult útjára a Je Suis Charlie tiltakozáshullám, amit az váltott ki, hogy embereket a véleményük miatt végeztek ki. (BBC/hírszerk.)



