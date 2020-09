Az SZFE-s hallgatók tizenhárom pontos követelést olvastak fel

A budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói magyar időszámítás szerint fél négykor vastapssal kísért sajtótájékoztatón olvasták be követeléseiket az intézmény új kuratóriumának és felügyelőbizottságának lemondását követelve - tudósít a HVG.



„Az egyetemet éjfélkor egy közös visszaszámlálás után elfoglaltuk, ezzel megkezdtük a közös gondolkodást az egyetem jövőjéről és arról, milyen képzésben szeretnénk részt venni” – idézik L. Nagy Attilát, a Színművészeti HÖK képviselőjét, aki ezután felolvasta a 13 pontba szedett követeléslistájukat:



-garantált autonómiát az egyetemnek,

-az egyetem modellváltásáról szóló törvényt a jelenlegi formájában elutasítják,

-elutasítják a kuratórium és a felügyelőbizottság kinevezésének módját és így a jelenlegi kuratóriumot és felügyelőbizottságot is,

-elutasítják a fenntartó által elfogadott alapdokumentumokat,

-elutasítanak bármilyen önkényesen kinevezett új vezetőséget,

-követelik a szenátus jogköreinek visszaállítását,

-követelik a lemondott szenátus által megfogalmazott alapdokumentumok elfogadását,

-követelik a jelenlegi kuratórium lemondását,

-követelik, hogy az alapítvány alapító jogai ne kerülhessenek át az államtól az alapítványhoz,

-követelik, hogy az állam ne vonulhasson ki teljesen az egyetem finanszírozásából,

-követelik, hogy az egyetem neve kerüljön vissza az alapítvány nevébe,

-nyomatékosan kijelentik, hogy a pártpolitikától a továbbiakban is határozottan elhatárolódnak és a pártokat is arra kérik, hogy maradjanak távol az ügytől,

-az egyetemre további rendelkezésig csak az egyetem polgárai léphetnek be.



A lap helyszíni tudósítása szerint a hallgatók a hétfői tüntetés után "kordon alatt tartották az intézmény épületét, többen letáboroztak az épületben, egyesek sátrakat is állítottak".











