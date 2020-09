Ciolacu: a kormány nem fogja elkerülni a bizalmatlansági indítványról döntő szavazást

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke hétfőn este azt mondta az Antena 3 televíziónak adott nyilatkozatában, hogy a kormány nem fogja tudni elkerülni a PSD által benyújtott bizalmatlansági indítványról döntő parlamenti szavazást.



'Ellenzékben vagyunk, bizalmatlansági indítványt nyújtottunk be. Való igaz, hogy Romániában első alkalommal történt meg, hogy rendkívüli ülésszakon nyújtottuk be. Nem tartom kudarcnak, mivel nem történt szavazás. (...) Mi is tudjuk, akárcsak Orban úr, hogy ha ez az indítvány szavazásra kerül, átmegy. (...) Alkotmányos jogunk bizalmatlansági indítványt benyújtani a rendes ülésszakban. Senki nem veheti el ezt a jogot az ellenzéktől. Holnap (kedden - szerk. megj.) megkezdődik a rendes ülésszak. (...) Lesz szavazás a bizalmatlansági indítványról. Hogy erről az indítványról, vagy lesz egy más indítvány a rendes ülésszakban - végül csak nem fogják tudni elkerülni' - mondta Ciolacu.



A PSD elnöke azt is megerősítette, hogy javasolni fogja: zárják ki a pártból azt az öt szociáldemokrata törvényhozót, akik nem vettek részt a hétfői parlamenti ülésen, amelyen a bizalmatlansági indítványról kellett volna szavazni.(agerpres)

