Bezzeg: a csehek, lengyelek és a szlovákok is beléphetnek Magyarországra negatív teszttel

A lengyelek és a szlovákok is beléphetnek szeptember elseje után Magyarországra negatív koronavírusteszttel - közölte a magyar külgazdasági és külügyminiszter hétfő este Facebook-oldalán.



Szijjártó Péter kiemelte: a visegrádi országok (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország) kifejezetten sikeresen - és egymással szoros együttműködésben - védekeztek a koronavírus első hullámával szemben. Hétfőn többször egyeztettek személyesen Bledben, majd telefonon az éjféltől életbe lépő újabb, a védekezést szolgáló magyar intézkedésekről.



Mindezek alapján az a döntés született, hogy a "cseh példát" kiterjesztik az egész V4-re. Így a magyarországi szállásukat korábban lefoglaló csehek, lengyelek és szlovákok egy - öt napnál nem régebbi - negatív teszttel bejöhetnek Magyarországra, míg a visegrádi országokban korábban szállást foglaló magyaroknak is elég lesz egy negatív teszt a hazaérkezést követően - írta a miniszter.



Korábban közölte Szijjártó Péter, hogy Bledben Andrej Babis cseh miniszterelnök azt kérte Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől, hogy azok a cseh állampolgárok, akik szeptemberre már lefoglalták magyarországi szállásukat, továbbra is beutazhassanak Magyarországra. Az új szabályozás kitárgyalása során a biztonsági garanciákat megkapták, így öt napnál nem régebbi negatív teszteredmény esetén keddtől is beengedik azokat a cseh állampolgárokat, akik már korábban szállást foglaltak maguknak Magyarországon - tette hozzá.



Kedden, szeptember elsején lépnek hatályba a koronavírus-járvány miatt elrendelt szigorított határvédelmi intézkedések Magyarországon. Ideiglenesen a teljes belső határon visszaáll a határellenőrzés. (mti)

