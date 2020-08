Tüntetéshullám Európa fővárosaiban: a tiltakozóknak elegük van a maszkviselésből

Szombaton számos európai városban tiltakoztak a maszkok viselése és a hatóságok által a koronavírus elleni küzdelem érdekében bevezetett korlátozások ellen. A legnagyobb tüntetés Berlinben volt, ahol a rendőrség feloszlatta a tömeget az egészségügyi intézkedések be nem tartása miatt, jelentette az AFP.



Londonban ezer tüntető követelte „az orvosi zsarnokság megszüntetését” a Trafalgar-téren. Néhányan a kötelező védőoltások ellen is tiltakoztak, mások a védőmaszkokat szájkosarakként ábrázoló transzparensekkel vonultak.



Párizsban mintegy 300 ember tiltakozott békésen a kormány azon határozata ellen, amely előírja, hogy Párizsban és a vörös zónaként feltüntetett megyékben kötelező a védőmaszk viselése minden nyilvános helyen. A hatóságok az új koronavírusfertőzések számának növekedése miatt döntöttek így. A tüntetők „Állítsák le a hazugságot!” feliratú táblákat emeltek a magasa. A rendőrség 135 eurós pénzbírságot szabott ki személyenként azokra, akik nem viseltek maszkot.



A koronavírus miatti járványügyi intézkedések ellen vonultak szombaton ezrek utcára a német fővárosban, Berlinben is. A tüntetést a rendőrségi tiltás ellenére a bíróság engedélyezte. De a rendőrök végül mégis feloszlatták a politikailag nagyon színes társaságot, mert alig tartotta magát valaki is a járványügyi előírásokhoz.



Miközben a járványügyi intézkedések miatt Németországban is számos rendezvényt nem – vagy csak kisebb létszámban – lehet megtartani (a korlátozások tartományonként eltérőek), a gyülekezési szabadság, mint politikai alapjog továbbra is elsődlegességet élvez. A berlini felvonulók között zöldek, szélsőjobboldaliak, oltásellenesek egyaránt voltak: egyesek a járványügyi intézkedések ellen tiltakoztak, mások egyenesen tagadják, hogy létezne koronavírus.



A tiltakozáson nagyon vegyes tömeg vett részt: minden korosztály képviseltette magát, ideértve a gyermekes családokat is. A szivárványos zászlók összekeveredtek a német zászlókkal, és a tüntetők többször skandálták azt is, hogy „Merkel mondjon le!".



Kitörése óta a világjárvány több, mint 842 ezer embert ölt meg. A legtöbb halálesetet az Egyesült Államokban regisztrálták. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy közeledik a járvány második hulláma. (hírszerk.)



