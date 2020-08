30 éve szocialista kormánya van Montenegrónak – a mai választásokon fordulhat a kocka

Tizenegy párt, illetve koalíció indul a mai parlamenti választáson Montenegróban, ahol a várakozások szerint a majdnem négy éve kormányzó, Nyugat-barát szocialisták alakíthatnak ismét kormányt.



A közvélemény-kutatások szerint a Milo Djukanovic államfő vezette balközép Szocialisták Demokratikus Pártja (DPS) a voksok körülbelül 35 százalékára számíthat, míg a legnagyobb ellenzéki szövetség, a Nyugat-barát Demokraták és a Demokrata Szövetség (Demos) koalíciójára a választópolgárok 24,5 százaléka szavazhat, a szintén ellenzéki, szerbbarát Demokratikus Front (DF) pedig a voksok mintegy 16 százalékát szerezheti meg.



A felmérések arra is rámutattak, hogy ellenzéki összefogással megdönthető lenne a szocialisták harmincéves vezetése.



A kampány során a pártok a legnagyobb hangsúlyt a gazdasági intézkedésekre, az ország európai integrációjára, valamint a koronavírus-járványra helyezték. A kormánypártok azt hangsúlyozták, milyen jól kezelték a koronavírus-járványt az országban, és a szigorú korlátozások mellett álltak ki, az ellenzék szerint viszont nem volt megfontolt stratégiája a vezetésnek, hol szigorítottak, hol váratlanul enyhítettek az intézkedéseken, és egyebek mellett ezért emelkedett meg a nyár második felében a fertőzöttek száma. Az ellenzék azt is követelte, hogy a járványhelyzet miatt halasszák későbbre a voksolást, a kormány szerint viszont semmi sem indokolta ezt a lépést.



A valamivel több mint 540 ezer szavazásra jogosult állampolgár 7 és 20 óra között arról dönt, hogy ki kerüljön be a 81 fős parlamentbe. Az első, nem hivatalos eredmények késő este várhatók. (MTI)



Nyitókép: Montenegró fővárosa, Podgorica. Forrás: Wikipédia



