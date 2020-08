A maszk viselése kötelezővé vált Párizs egész területén, a COVID-19 esetek számának növekedése miatt

Jelentősen megnövekedtek a fertőzésszámok Franciaország területén, ezért Párizsban és több nagyvárosban, ahol súlyos a helyzet, teljes maszkviselési kötelezettséget rendeltek el szabadtéren is. Minden jel szerint a francia hatóságok komolyan készülnek a koronavírus-járvány második hullámának megfékezésére.



Első sajtótájékoztatóján Jean Castex, a nemrég kinevezett francia miniszterelnök az esetszámok aggasztó növekedése miatt szigorításokat jelentett be.



Mivel a hatóságok szeretnék elkerülni egy országos kijárási tilalmat, egyelőre a miniszterelnök 21 megyét nyilvánított olyan vörös zónává, ahol a prefektusok belátásuk szerint hozhatnak rendkívüli – akár teljes kijárási tilalmat is elrendelő – döntéseket. A franciaországi szabályok értelmében egy megye akkor lesz vörös zóna – ami rendkívüli intézkedésekre ad lehetőséget –, ha az adott vidéken a százezer főre jutó megfertőzések



Castex sajtótájékoztatóját követően, a párizsi prefektúra bejelentette: augusztus 28-tól a francia főváros egész területén kötelező lesz a maszkviselet a szabadtéren is. Már augusztus elején is volt példa rá, hogy bizonyos francia városokban részleges a szabadtéri maszkviselési kötelezettséget rendeltek el.



A beltéri maszkviselet tekintetében már július 20-án visszaállt a szigor, amikor a francia kormány egységesen kötelező maszkviselést írt elő minden zárt térben. Mindössze a mozik képeztek ez alól kivételt. Jelenleg is 135 eurós bírság sújtja azokat, akik a szabályt megszegik.



A szigorításokra azért került sor, mert Franciaországban szerdáról csütörtökre több, mint 6000 új fertőzést állapítottak meg, ennél magasabb napi fertőzési szám legutóbb a járvány első hullámának csúcsán, március végén volt.



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!