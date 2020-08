Lukasenka harckészültségbe helyezte a hadsereg felét

Aljakszandr Lukasenka harckészültségbe helyeztette pénteken a hadsereg állományának felét, arra hivatkozva, hogy "a Nyugat fenyegeti az országot" – jelentette a BelTA helyi hírügynökség. A fehérorosz államfő egy tejüzemben mondott beszédében jelentette be:



A NATO "hadgyakorlatot kezdett közvetlenül határaink közelében. Mi mást kellene tennem? Harckészültségbe helyeztettem a hadsereg felét, és kivezényeltettem néhány hadosztályt, ami sok pénzbe kerül".



Hétfőn az ország védelmi minisztériuma közölte, hogy a legmagasabb harckészültségbe helyezték a fehérorosz hadsereg egyes egységeit. A NATO előző napon cáfolta, hogy növelné katonai erejét a régióban. Lukasenka nem sokkal azután kezdett a hadsereggel foglalkozni, hogy az ellenzék szerint elcsalt, és még Magyarország szerint is megismétlendő elnökválasztás után tüntetéshullám indult ellene.



Lukasenka a tejüzemben közölte továbbá a RIA hírügynökség szerint, hogy megállapodott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel: a két ország hadserege közös alakulatokat vet be, ha "a Nyugat" fenyegeti az országot, de egyelőre egyetlen orosz katona sem lépte át a fehérorosz határt. Kijelentette, hogy ha bármilyen szankciót vezetnek be hazája ellen a nyugati országok, hasonló intézkedésekkel fog reagálni. Azzal fenyegetőzött, hogy elvágja az átmenő forgalom útját és bojkottálja a litván kikötőket.



Utasítottam a kormányt, hogy terjesszen elő javaslatot a kereskedelmi szállítmányok teljes átirányítására a litván kikötőkből más kikötőkbe. Lássuk, hogyan boldogulnak – mondta az elnök. Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei csütörtökön szorgalmazták, hogy sújtsák szankciókkal Fehéroroszországot, így gyakorolva nyomást Lukasenkára új választás kiírása végett.



Angela Merkel német kancellár pénteken, szokásos nyári sajtóértekezletén azt mondta, hogy megpróbált telefonon beszélni Lukasenkával, aki azonban erre nem volt hajlandó. (mti/hvg.hu)

