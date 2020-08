A járvány miatt szeptembertől ismét lezárják Magyarország határait

Szeptember elsejével új határátlépési szabályokat vezet be a magyar kormány a koronavírus terjedése miatt – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely, a magyar miniszterelnökséget vezető miniszter, hozzátéve, hogy a járvány második hulláma elérte Európát, és Magyarországon is számottevően nőtt a betegek száma.



A megbetegedések többségének eredete külföldi, és mivel a vírus terjedése a munkavégzést és az iskolakezdést veszélyezteti, ezért a határvédelmi szabályoknál visszatérnek a korábbi, tavasszal érvényes szabályokhoz – mondta a Miniszterelnökség vezetője. Így fő szabály szerint szeptembertől külföldi állampolgár nem léphet be Magyarországra, csak különösen indokolt esetekben, elsősorban munkavégzés céljából, illetve továbbra is biztosított lesz a tranzitforgalom.



A külföldiekre vonatkozó szabályozás alól kivétel a katonai konvoj, a kapcsolt vállalkozások közti utazás, humanitárius folyosó. Ezeken kívül diplomáciai utakra van lehetőség, illetve a sporteseményeknél külön elbírálás és a szabályok szigorú betartása a feltétel. Ezen kívül különleges esetekben méltányosságot gyakorolhat a belügyminisztérium.



A külföldről hazatérő magyar állampolgárok 14 nap karanténra kényszerülnek, kivéve, ha két nap különbséggel két negatív koronavírus-tesztet tudnak felmutatni – közölte Gulyás, hozzátéve: az emberek egészségének védelme mellett a gazdaság érdeke is ezt kívánja meg.



A teszt költségét mindenkinek magának kell állnia, kivéve azokat, akik nem jártak külföldön, hanem kontaktkutatás miatt végeznek el rajtuk tesztet.



Gulyás hangsúlyozta, hogy az ismertetett intézkedések jórészt azt a célt szolgálják, hogy ne legyen szükség a magyarországi iskolák bezárására. (MTI)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!