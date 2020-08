Egész Afrikában sikerült megszüntetni a gyermekbénulást

Sikerült megszüntetni teljesen a gyermekbénulást Afrikában, jelentette be az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Emlékeztetnek arra is, hogy a himlő több mint négy évtizeddel ezelőtti felszámolás után ez a második alkalom, hogy sikerült teljesen megszüntetni egy vírust a kontinensen.



Afrikában 1988-tól kezdett széleskörben elterjedni a gyermekbénulás elleni hatékony oltóanyag, ezután pedig 99 százalékkal csökkent a megbetegedések száma, viszont a vírus elszigetelt helyeken még jelen volt Nigériában, Kamerunban, a Közép-afrikai Köztársaságban és Dél-Szudánban. Az utolsó afrikai esetet Nigériában regisztrálták négy évvel ezelőtt.



A gyermekbénulás elleni küzdelem a WHO szerint 1996 óta minimum 1,8 millió gyermeket mentett meg az egész életen át tartó bénulástól, és körülbelül 180 000 életet mentett meg.



Rose Leke, a gyermekbénulás megszüntetésének igazolásáért felelős afrikai regionális bizottság (ARCC) igazgatója elmondta, hogy ma már igazoltnak tekintik, hogy az afrikai régióban is megszakadt a gyermekbénulást okozó vírus átadása, ez pedig „történelmi vívmány a közegészségügyben”. (WHO/hírszerk.)



