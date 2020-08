Csökkent a Laura hurrikán ereje, de változatlanul katasztrofális

Csütörtökön 4-es erősségűről 2-esre csökkent a Louisianában és Texasban pusztító Laura hurrikán ereje, de a meteorológusok változatlanul katasztrofális következményekkel számolnak.



A helyi idő szerint csütörtök hajnalban partot ért hurrikánnak már halálos áldozata is van: a louisianai Leesville városban egy 14 éves kislány vesztette életét, amikor a vihar kicsavarta óriási fa rázuhant.



Még több végzetes eseményre számítunk" - írta a Twitteren Christina Stephens, a louisianai kormányzó, John Bel Edwards kormányzó szóvivője.



Az országos meteorológiai szolgálat változatlanul katasztrofálisnak minősíti a hurrikánt a tenger 10-15 méteresre korbácsolt hullámai, az erőteljes széllökések és az özönvízszerű esőzések miatt.



A texasi Galvestontól a louisianai New Orleansig a hurrikán óránként 240 kilométeres sebességgel "száguld" a két állam part menti vidékein, az özönvízszerű esőzések miatt már áradnak a nagy folyók, köztük a Mississippi is.



Mindkét államban, valamint Mississippiben és Arkansas-ban is több településen tornádóriadót is hirdettek. Az előrejelzések szerint a vihar várhatóan nemcsak a part mentén, hanem az ország belsejében, mintegy 65-70 kilométeres sávban pusztít az elkövetkező napokban, s a viharzóna a Louisianával északon szomszédos Arkansas államig húzódhat.



Louisianában és Texasban országutakat zártak les mind Edwards kormányzó, mind Greg Abbott, a szomszédos Texas kormányzója arra szólította fel a helybélieket, hogy maradjanak otthon. A Mexikói-öböl mentén fekvő településeket már vasárnaptól kezdődően kiürítették, több mint félmilliónyi ember kényszerült elhagyni az otthonát. Lezárták a kikötőket és az olajfinomítókat is.



A viharban házak dőltek össze, villanyvezetékek szakadtak le, a széllökések gyökerestől csavartak ki nagy fákat. Több mint 600 ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül. A louisianai Charles-tónál a vihar nagy vegyi üzemet tett tönkre, a gyár lángokba borult.



Donald Trump csütörtökön rendkívüli állapotot hirdetett Arkansas államban. Texasban már hétfőn kihirdette a rendkívüli állapotot. Ez azt jelenti, hogy ezek a tagállamok szövetségi anyagi segítségre számíthatnak a katasztrófaellenes küzdelemben. Az elnök csütörtök délután a szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség (FEMA) washingtoni központjában tárgyalt arról, hogy melyik tagállam milyen központi segítségben részesüljön. (mti)

