Források: betegség miatt lemond a japán miniszterelnök

Távozik posztjáról Abe Sindzó japán miniszterelnök - írja japán sajtóértesüléseke hivatkozva a BBC. Úgy tudni a miniszterelnök egészségügyi okokból jelentette be lemondását.



A BBC megjegyzi, hogy Abe éve óta küzd a colitis ulcerosa nevű betegséggel, ami egy vastagbélben jelentkező gyulladás, és állapota az utóbbi időszakban egyre rosszabbá vált.



Úgy tudni a 65 éves kormányfő azért döntött a távozása mellett, hogy minél kevesebb gondot okozzon a kormányának.



A miniszterelnök egyébként éppen a hét elején lett Japán történetének legrégebb óta hivatalban lévő miniszterelnöke, legutóbb 2012-ben került hatalomra. Korábban is volt már miniszterelnök, de 2007-ben ugyancsak betegségre hivatkozva távozott.



Abe 2021 szeptemberéig maradt volna pozícióban, de a közelmúltban többször is kórházba vonult. Párttársai még napokkal ezelőtt is arról beszéltek, hogy szerintük a miniszterelnök ki fogja tölteni a ciklusát. (BBC/hírszerk.)

