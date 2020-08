15 újságírót tartóztattak le Minszkben

Az elcsalt elnökválasztás óta közel száz újságírót tartóztatott le a Lukasenka-rezsim milíciája. Csütörtökön is több ellenzéki portál újságíróját elvitték.



Az ellenzéki Belsat tett közzé szerda este egy videót, amelyen az látható, hogy több ellenzéki lap – többek között a Belsat, a Tut.by és a Szabadság Rádió – munkatársait terelték be a rendfenntartó erők egy fekete furgonba az esti ellenzéki tüntetés előtt.







A Belsat lengyel nyelvű kiadásának beszámolója szerint a maszkosok egy erőszakellenes megmozduláshelyszínére szálltak ki, és 15 belarusz valamint külföldi újságírót tartóztattak le, akik egy minszki templom közelében gyülekeztek. A lap megírta, hogy a milícia székhelyén többektől elvették a telefonjukat.



Az újságírók letartóztatása ellen tiltakozott a katolikus püspökség is, amely csütörtökön maga is megemlékezett az eddigi tüntetések áldozatairól.

A lassan három hete zajló tüntetéshullámban, amelyet az elcsalt elnökválasztás váltott ki, Lukasenka hatalma majdnem száz újságírót tartóztatott már le. Az ellenzéki sajtósokat tömörítő újságírószövetség arról számolt be, hogy a rendőrség többször erőszakosan, sőt brutálisan lépett fel a letartóztatott újságírókkal szemben.



Az újságírószövetség listát vezet a belarusz hatóságok által letartóztatott újságírókról: az idei évre számuk már túllépte a kétszázat. (europalibera.org/hírszerk.)



(Nyitókép: az újságírók a letartóztatások pillanatában. Forrás: TUT.BY, Facebook)





