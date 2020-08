Statisztika: már a tapasztalat sem igazán számít a Mount Everest sikeres megmászásánál

Duplájára nőtt a Mount Everest sikeres megmászásának esélye pár évtized alatt, már a tapasztalat sem igazán számít és a nők - bár jóval kevesebben vannak - nagyobb eséllyel érik el a céljukat, mint a férfiak, mindeközben változatlan maradt a halálozási ráta - derítették ki kutatók a Himalayan Database expedíciós adatbázis statisztikáit elemezve.



Míg 1990 és 2006 között a tavaszi főszezonban a hegymászók egyharmadának sikerült feljutnia már az első kísérletre a világ legmagasabb hegyére, a 2006 és 2019 közötti időszakban már az expedíciók kétharmada feljutott- A hegymászás közben meghaltak száma mindkét periódusban 1 százalék körül maradt.



A Washingtoni Egyetem kutatói több tényezővel magyarázzák az eredményesség javulását, így a megbízhatóbb időjárás-előrejelzéssel - amelynek köszönhetően az alpinisták jobban ki tudják választani a mászáshoz megfelelő időt -, az oxigénpalack-használat terjedésével, kapaszkodókötelek kihelyezésével a szokásos útvonalak mentén, a hegyivezetők nagyobb tapasztalatával.



A PLOS One tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint viszont veszített jelentőségéből a hegymászók tapasztaltsága; a világ legmagasabb hegycsúcsának meghódítására indulók 2006 és 2019 között jellemzően kevesebb rutinnal rendelkeztek, mint a korábbi másfél évtized hegymászói.



Időközben meghódította a csomolungmát egy 80 éves férfi, egy 13 éves fiú és egy vak ember is.



A kutatók számításai szerint már az életkor sem játszik különösebb szerepet az expedíciók sikerében: az idősebbeknek is nagyobbak az esélyei, egy hatvanéves alpinistának ma ugyanannyi - 40 százalék - az esélye a sikeres csúcstámadásra, mint egy 40 évesnek a vizsgált korábbi periódusban.



A Mount Everestet túlnyomórészt férfiak másszák meg, de növekszik a nők aránya is, amely az 1990 és 2005 közötti időszak 9 százalékáról 15 százalékra emelkedett 2006 és 2019 között, ráadásul a nők valamivel sikeresebbek a csúcstámadásban, mint a férfiak: 2006 és 2019 között 68 százalékuk jutott fel "a világ tetejére", szemben a férfiak 64 százalékával. (mti)

