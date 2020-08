Nem maradt főszerkesztő nélkül az Index: ma hivatalosan közölték az új szerkesztőségvető nevét

Az Index.hu csütörtökön közleményt adott ki, amely alátámasztja, hogy valóban Szombathy Pál, aki korábban a Magyar Televízió – A Hét főszerkesztője, a Magyar Hírlap főszerkesztője, az Á la carte műsorvezetője, valamint a Digisport Reggeli Start műsorvezetője volt, lett a híroldal új főszerkesztője.



A közleményből az is kiderül, hogy Sztankóczy András, a Magyar Rádió korábbi hírigazgatója, a Magyar Hírlap és a Heti Válasz volt főmunkatársa tölti majd be a stratégiai igazgató-vezető szerkesztő posztot, Kitzinger Szonja, aki korábban a Magyar Rádió, a Figyelő és a Marquard Media munkatársa volt, lesz a gazdaságért, kultúráért, szórakozásért felelős főszerkesztő-helyettes, Balogh Ákos Gergely, aki korábban a Corvinus Egyetem tanára és volt kommunikációs igazgatója, valamint a Mandiner alapító főszerkesztője volt, lesz a szervezetfejlesztésért felelős főszerkesztő-helyettes, és végezetül Fekete-Szalóky Zoltán, korábban az Inforádió felelős szerkesztője látja majd el a hírigazgatói feladatokat.



Szombathy főszerkesztősége, aki az elmúlt hetekben vezérigazgatóként vett részt a szerkesztőségi állománygyűléseken, már jó ideje valószínűnek látszott, a Media1 már augusztus 18-án több forrásra hivatkozva biztos hírként közölte. A portál szerint „továbbra is a meglévő struktúra szerint négy főszerkesztő-helyettes irányítja majd a tömeges távozások után az Indexet.”



„Az elmúlt hetekben kiemelt közéleti és médiaérdeklődés mellett zajlott az Index szerkesztőségében végbement változás, amely során a korábbi szerkesztőség döntő többsége az újság elhagyása mellett döntött. A tulajdonos és a vállalat menedzsmentjének továbbra is a legfontosabb célja az újság független szellemiségének és egyedi hangvételének megőrzése, amely érdekében megkezdődött a szerkesztőség újjáépítése” – idézi az Index közleményét a 444.



A lapvezetés mellett a napokban közel harminc új munkatárs kezdi meg a szerkesztőségi munkát, rovatvezetők, vezető szerkesztők és számos újságíró.

Július végén az Index 94 munkatársa közös közleményben nevezte elfogadhatatlannak Dull Szabolcs volt főszerkesztő felmentését, állításuk szerint ezzel a szerkesztőség összeállításába történt beleszólás, ami a lap független működésének alapvető feltétele. Amikor Bodolai László, az Index Zrt. elnöke ennek ellenére nem volt hajlandó visszavenni Dullt, a szerkesztőségből gyakorlatilag mindenki felmondott.



Minderre azután került sor, hogy Dull június végén a lap függetlenségjelző barométerét átállította, és közleményben jelezte, az Index tartalmi függetlensége és a szerkesztőség érintetlensége „külső befolyás miatt” veszélyben van, mivel felmerült egy olyan terv, hogy a szerkesztőség egy részét külsős cégekbe szerveznék ki, ezzel lényegében felszámolva a szerkesztőség autonómiáját. (444.hu/hírszerk)





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!