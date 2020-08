A Nobel-díjas Szvetlana Alekszijevicst is kihallgatják a belarusz ellenzéki vezetőket kivizsgáló ügyészek

Szvetlana Alekszijevicst, a 2015. évi irodalmi Nobel-díj elnyerőjét, szerdán tanúként hallgatja meg a Lukasenka-rezsim által kinevezett vizsgálóbizottság, amelynek tevékenysége nyomán eddig két ellenzéki vezetőt tartóztattak le.



Alekszijevics a fehérorosz ellenzéki vezető, Szvetlana Tyihanovszkaja támogatója és a Koordinációs Tanács tagja. Ebbe a szervezetbe tömörültek mindazok az ellenzéki vezetők, akik az 1990-es évek közepe óta tiltakozásokat szerveznek a hivatalban lévő Lukasenka elnök ellen, és ez alkalommal is felhívták a közvélemény figyelmét az augusztus 9-i elnökválasztáson elkövetett csalásra.



A Koordinációs Tanács támogatja a fehéroroszországi politikai átmenetet, ezért a Lukasenka rezsimhez lojális ügyészek büntetőeljárást indítottak ellenük, és a tanács két tagját már őrizetbe is vették. Szvetlana Alekszijevicst tanúként hívták be a nemzetbiztonság fenyegetésével vádolt szervezet ellen indított ügyészségi vizsgálat kapcsán, ha a vádakat sikerül igazolni, akkor az elkövetőkre háromtól öt évig terjedő börtönbüntetést szabhatnak ki a hatóságok.



Hétfőn a Koordinációs Tanács két tagját, Szergej Dilevszkijt és Olga Kovalkovát, valamint a sztrájkvezetőket tartóztatta le a rendőrség a minszki traktorgyár bejáratánál.



A korábban újságíróként is dolgozó Szvetlana Alekszijevics könyveiben a szovjet korszak tragédiáit, a második világháborút, a csernobili nukleáris katasztrófát és az afganisztáni háborút tematizálta. Művei 2015-ig 19 országban jelentek meg szinte minden földrészen az Egyesült Államoktól kezdve Németországon és Indián keresztül Japánig. A 2015-ben megítélt irodalmi Nobel-díj indoklása szerint az írónő az elismerést többszólamú írásaiért kapta, amelyekben „a jelenkor szenvedéseinek és a bátorságnak állított emlékművet.” A Nobel-díjas írónő 72 éves és törékeny egészségi állapotú. (europalibera.org/hírszerk.)



(Nyitókép: Szvetlana Alekszijevics. Forrás: Wikipédia)









