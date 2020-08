Izrael térségbeli katonai fölényének megőrzését ígérte Mike Pompeo Jeruzsálemben

Jeruzsálemi villámlátogatásán Mike Pompeo amerikai külügyminiszter megígérte, hogy noha Washington elad fegyvereket az Egyesült Arab Emírségeknek az iráni fenyegetés miatt, ezt úgy teszi, hogy közben megmaradjon Izrael térségbeli katonai fölénye - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet hétfőn.



"Katonai kapcsolataink vannak az Egyesült Arab Emírségekkel, fegyvereket biztosítunk számukra, s folytatjuk a fegyverek biztosításának felülvizsgálatát az iráni fenyegetés elleni védelemhez" - mondta hétfő déli, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott találkozóján Pompeo.



"De ezt úgy tesszük, hogy közben teljesítsük elkötelezettségünket Izrael fölényének megőrzésében" - tette hozzá, utalva a néhány napja kiszivárgott új fegyverüzletek lehetőségére, amelyek keretében a legfejlettebb F-35-ös vadászgépekből is adnának el Abu-Dzabinak, s amelyek miatt a helyi médiában Izrael eddigi térségbeli katonai fölényének elvesztésétől tartottak.



Pompeo közel-keleti útjának első állomásán reményét fejezte ki, hogy más arab országok is felveszik a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel, miután augusztus közepén Washington közvetítésével már áttörést értek el egy Öböl menti állammal - az Egyesült Arab Emírségekkel - ezen a téren.



"Izrael állam elismerése, illetve a vele folytatott együttműködés csak növeli a közel-keleti stabilitást, miközben javítja a saját országaikban élő emberek életét is" - vélekedett az amerikai külügyminiszter.



Netanjahu azt mondta a találkozójukon, hogy az Egyesült Arab Emírségekkel kötött megállapodás nem foglalja magában Izrael hozzájárulását semmiféle fegyverkereskedelemhez, és ő nem tudott ilyen ügyről. Emellett hangsúlyozta bizalmát az amerikai vezetés iránt, hogy ezentúl is vigyázni fognak az izraeli hadsereg fegyverzetének minőségi előnyére.



Az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek közötti békemegállapodás fontos külpolitikai győzelmet jelentett az újraválasztásra törekvő Donald Trump amerikai elnök számára, továbbá tükrözi azt a Közel-Keleten zajló változást, amelyben a közös aggodalom az iráni "ősellenséggel" szemben valamelyest felülírja a palesztinoknak nyújtott hagyományos arab támogatást.



A megállapodásban a felek vállalták a teljes körű diplomáciai kapcsolatok létesítését, és Jeruzsálem befagyasztotta az 1967-ben elfoglalt Ciszjordánia egyes részeinek annektálását célzó terveit, ugyanis a palesztinok Ciszjordániában és a Gázai övezetben tervezik jövőbeli államukat a két népnek két államot ígérő megoldás alapján.



Pompeo Jeruzsálemben találkozik Beni Ganz izraeli védelmi miniszterrel, akinek a koalíciós megállapodás szerint jövő novemberben át kellene vennie a kormányfői hivatalt Netanjahutól, valamint megbeszélést folytat izraeli kollégájával, Gabi Askenázival is.



Izraelből Pompeo Szudánba, az Egyesült Arab Emírségekbe és Bahreinbe utazik, valamint további állomásokat is beiktathat a Perzsa(Arab-)öböl államaiban. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!