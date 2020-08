Maszk nélküli szurkolók százait büntették meg Párizsban a BL-döntő alatt

Koronavírus-tesztelésre kérte a párizsi városháza hétfőn azokat a szurkolókat, akik a labdarúgó Bajnokok Ligájának Paris Saint-Germain és Bayern München közötti előző esti döntőjét csoportosan nézték. A rendőrség több mint négyszáz szurkolót megbüntetett, amiért nem viselt maszkot.



A televíziók képernyője előtt mintegy 11 millióan, a Paris Saint-Germain stadionjában, a Parc des Princes-nél, valamint a Champs-Elysées sugárúton és a kávéházak teraszain tízezrek követték élőben a Lisszabonból közvetített mérkőzést, amelyet 1-0-ra elvesztett a francia csapat.



Anne Souyris, az egészségügyi kérdésekért felelős párizsi alpolgármester azt tanácsolta a fővárosiaknak, hogy akik másokkal együtt, csoportosan szurkoltak, teszteltessék magukat.



Miután a csalódott szurkolók egyes csoportjai összecsaptak egymással, illetve a rendőrséggel, 148 embert (köztük 49 kiskorút) előállítottak garázdaság miatt, 404 személyre pedig pénzbüntetést szabtak ki, amiért nem viselt maszkot azokon a közterületeken, ahol azt kötelezővé tette a rendőrség. A prefektúra egy bárt kiürített, és be is zártatott a Champs-Elysées sugárút közelében a járványügyi korlátozások megszegése miatt.



A több órán át tartó összecsapásokban 16 rendőr megsebesült, 12 üzlethelyiségben és 15 gépkocsiban károk keletkeztek.



A francia egészségügyi hatóságok 4897 új fertőzöttről számoltak be vasárnap az azt megelőző 24 órából, ez rekordot jelent az általános karantén május közepi feloldása óta. Múlt héten ez volt a harmadik alkalom - csütörtök és péntek után -, hogy 4 ezer fölé emelkedett az új fertőzöttek napi száma.



A pozitív tesztek aránya is lassan elkezdett növekedni, a hét elején még csak az elvégzett tesztek 3, vasárnap már 3,6 százaléka bizonyult pozitívnak, miközben júliusban még csak 1,1 százalék volt ez az arány.



Jelenleg 4709 fertőzött szorul kórházi ellátásra, közülük 383-an vannak lélegeztetőgépen, ami eggyel kevesebb, mint szombat este, és vasárnap csak egy ember vesztette életét a betegség szövődményeiben. (mti)

