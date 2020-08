Lukasenka készenléti állapotba helyezte a hadsereget, mert szerinte a NATO megtámadja

Alekszandr Lukasenka vasárnap katonai egyenruhába öltözött, és kijelentette: a NATO meg akarja támadni az országát, hogy felborítsa a hatalmi egyensúlyt és helyette más elnököt nevezzen ki. Állításai szerint a „külső erők” már a nyugati határnál sorakoznak. A vádakat a NATO cáfolta, álláspontja szerint propagandáról van szó – írja a BBC.



A Belarusz köztársaságban két hete volt az elnökválasztás, amit a regnáló elnök a saját javára elcsalt. A 26 éve hatalom lévő politikus ellen széles tüntetéshullám kezdődött, amire Lukasenka nyers erőszakkal válaszolt, amire a fehérorosz ellenzék és polgárság általános sztrájkot hirdettek – az eseményekről itt közöltünk részletesebb összefoglalót.



Csütörtökön az Európai Unió csúcsértekezletet tartott, amely állást foglalt a belarusz helyzetről: az EU nem ismeri el a választások eredményeit, mivel az nem volt fair és nem volt szabad választás, ugyanakkor elítélte a tüntetők elleni nyers erőszak alkalmazását.



Pénteken Lukasenka elmondta, hogy szerinte a kormány- és államellenes tüntetéseket az Amerikai Egyesült Államok szervezi, amihez csatlakozott az Európai Unió is.



Vasárnap pedig bejelentette, hogy a fehérorosz hadsereget készenléti állapotba helyezte, és parancsot adott ki, hogy vonuljon fel a nyugati határhoz, ugyanis ott lengyel és litván csapatok készülnek, hogy az országot kettészakítsák és új vezetőséget iktassanak be. Nyilatkozata szerint a biztonsági szervezeteknek parancsba adta, hogy a lehető legdrasztikusabb intézkedéseket léptessék érvénybe, hogy az ország territoriális integritását megvédjék.





The regular army is on Minsk streets again. The situation looks like on August 9 when major crackdown happened. Let’s hope authorities will not shoot people again. pic.twitter.com/xP1pSQYYIN