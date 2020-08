A WHO reményei szerint a járvány nem tart tovább két évnél

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) abban reménykedik, hogy a koronavírus-járvány rövidebb lesz, mint az 1918-as spanyolnátha, és nem tart két évig - közölte pénteken Genfben a szervezet főigazgatója.



Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz főigazgató szerint igaz, hogy a több összeköttetéssel a vírusnak is több esélye van a terjedésre, de az emberiség mai technológiai fejlettségével és tudásával megfékezheti a pandémiát, ehhez viszont fontos a nemzeti egység, a globális szolidaritás és az összefogás a védőoltás kifejlesztésére.



A WHO vezetője ugyanakkor "emberölésnek" minősítette a védőeszközökkel kapcsolatos korrupciót, mivel azok hiányában az egészségügyi dolgozók és az általuk ápolt betegek élete kerül veszélybe.



A SARS-CoV-2 nevű vírus szombat reggelig világszerte legalább 22 951 020 embert fertőzőtt, a halálos áldozatok száma 799 300, a gyógyultaké pedig 14 713 991 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Globális szinten a világjárvány kissé lassult az elmúlt héten. A legtöbb új fertőzést Indiában (62 900), az Egyesült Államokban (46 700) és Brazíliában jelentették (39 600) az AFP francia hírügynökség számításai szerint. A fertőzések száma Etiópiában nő a leggyorsabban (napi 1400 új fertőzött). Európában 15 százalékkal több új fertőzöttet jelentettek, mint az előző héten.



Olaszországban 947-tel nőtt a fertőzöttek száma, május közepe óta ez a legrosszabb adat. A fertőzöttek átlagéletkora 34 évre csökkent. Franciaországban az elmúlt napban 4586 fertőzöttet jelentettek, a halálesetek száma 23-mal 30 503-ra nőtt. Az igazolt fertőzöttek száma 234 400. Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár utazási korlátozásokról fog egyeztetni a járvány fékezése céljából.



Pénteken 1033 új koronavírus-fertőzöttet jelentettek Nagy-Britanniából az előző napi 1182 után. További két olyan ember halt meg, akinek 28 napon belül pozitív volt a koronavírus-tesztje, így a halálos áldozatok száma 41 405-re nőtt a nemrégiben bevezetett új számítási módszer szerint.



Pénteken lemondott az ír mezőgazdasági miniszter, mert részt vett egy rendezvényen, amely nem felelt meg az egészségügyi előírásoknak. Dara Calleary egyike volt annak a nyolcvan vendégnek, akit az ír parlament golfegyesülete látott vendégül egy szállodában aznap este, amikor az ír kormány korlátozó intézkedéseket fogadott el.



Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye, hogy az ország megnyitotta határait a turisták előtt - mondta Vili Beros egészségügyi miniszter. Az elmúlt 24 órában 265-tel nőtt és elérte a 7594-et a fertőzöttek száma. Egy új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 169-re nőtt.



Szlovéniában csütörtökön 38-cal 2574-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Egy új halálesetet történt, a járvány halálos áldozatainak száma így 130-ra emelkedett. A szlovén kormány csütörtökön tíz újabb országot helyezett "vörös listára", köztük három uniós tagállamot: Horvátországot, Máltát és Hollandiát.



Jövő héten 40 ezer ember bevonásával kezdődik meg a Szputnyik V elnevezésű első orosz vakcina klinikai tesztelésének "posztregisztrációs" szakasza, ezzel párhuzamosan pedig az orosz egészségügyi dolgozók és a veszélyeztetett csoportok önkéntes alapon történő oltása is. Oroszországban az elmúlt egy nap alatt 4870-nel 946 976-ra emelkedett az igazolt Covid-19-esetek száma, a halálozások száma 90-nel 16 189-re. Az elmúlt napban Japánban legalább 1034 ember fertőződött meg az új koronavírussal, az összes fertőzött száma meghaladta a 61,7 ezret. A betegség halálos áldozatainak száma 15 új halálesettel péntekre 1188-ra nőtt.



Nálunk stagnál az új típusú koronavírussal diagnosztizált személyek napi száma. Legutóbb 1392-vel emelkedett az igazolt fertőzések száma, ami nagyjából az elmúlt két nap esetszámának felel meg. Egy hónappal ezelőtt, július 22-én emelkedett először ezer fölé a napi esetszám, és azóta csak hétfőn jegyeztek ezernél kevesebb új fertőzöttet. Pénteken a hivatalos jelentés 42 új haláleset tulajdonított a vírusnak, ami megfelel az utóbbi napok átlagának. (mti/hírszerk.)

