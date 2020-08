A Navalnijt kezelő orvos szerint nem mérgezték meg az orosz politikust

Nem találtak sem méreganyagot, sem méregnyomot a szakemberek Alekszej Navalnij szervezetében - jelentette ki Anatolij Kalinyicsenko, az ellenzéki politikust kezelő első omszki mentőkórház helyettes főorvosa.



"Nem gondoljuk, hogy a páciens mérgezésen esett át" - mondta.



Alekszandr Murahovszkij, a kórház főorvosa azt mondta, hogy a politikus hirtelen rosszullétét anyagcserezavar okozhatta.



"A mai napra több munkadiagnózis alakult ki. A fő ezek közül, amely felé hajlunk, a szénhidrát-egyensúly megbomlása, vagyis az anyagcserezavar. Ezt a vércukorszint hirtelen zuhanása váltotta ki" - mondta Murahovszkij.



A főorvos elvetette azokat, a sajtóban korábban megjelent feltételezéseket, amelyek szerint a rosszullétet nátrium-oxibutirát vagy altató okozhatta.



Navalnij csütörtökön lett rosszul a Tomszk-Moszkva repülőjáraton, ami miatt a gép egészségügyi kényszerleszállást hajtott végre Omszkban. A politikus kómába zuhant, géppel lélegeztették.



Munkatársai szerint megmérgezték, feltehetően a teájába csempészett toxinnal. Ivan Zsdanov, a Navalnij által alapított - és július végén súlyos bírságok terhe miatt feloszlatott - Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványának igazgatója egy közlekedési rendőrre hivatkozva azt állította, hogy Navalnij szervezetében olyan anyagot találtak, amely nemcsak az ő, de a környezete számára is "halálos veszélyt jelent", ezért "mindenkinek védőruhát kell viselnie körülötte".



A rendőr azért jelent meg a kórházban, hogy szükség esetén biztosítsa a politikus átszállítását az omszki reptérre, ahová pénteken megérkezett a német Cinema for Peace Foundation alapítvány által Nürnbergből küldött Bombardier Challenger 604-es orvosi repülőgép, amely kész a berlini Charité kórházba szállítani Navalnijt.



Zsdanov mérgezésre vonatkozó állítását a TASZSZ-nak egy névtelenül nyilatkozó rendvédelmi forrás alaptalannak nevezte, és az mondta, hogy a fő hipotézis a pszichodiszleptikum-bevitel. Szavai szerint az ügyben azért nem indult büntetőeljárás, mert nem bizonyosodott be, hogy szándékos mérgezés történt. A Meduza ellenzéki hírportál ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Oroszországban többnyire nem vizsgálják ki az ellenzéki aktivisták és újságírók mérgezési eseteit.



Murahovszkij főorvos pénteken azt mondta, hogy Navalnij állapota az éjszaka folyamán valamelyest javult, de nem elég stabil. Moszkvai és omszki orvosok konzíliuma arra a döntésre jutott, egyelőre nem szabad elszállítani a kórházból, hogy Németországban kezeljék.



"El kell érnünk a páciens (állapotának) teljes stabilizálását" - mondta Murahovszkij, aki szerint még legalább két napot vesznek majd igénybe azok a vizsgálatok, amelyek alapján meg lehet állapítani Navalnij diagnózisát.



Kalinyicsenko helyettes főorvos szerint az egészségügyi szakemberek attól tartanak, hogy a légiszállítás közben fellépő légnyomáskülönbség romlást idézne elő Navalnij állapotában. A politikus felesége, Julija Navalnaja hangot adott gyanújának, hogy a politikust azért nem engedik Németországba elszállítani, hogy a szervezetéből kiürüljenek a méreganyagok. A család ragaszkodik a külföldi gyógykezeléshez, mert nem bízik meg az orosz egészségügyi rendszerben, így az omszki mentőkórházban sem, amelynek főorvosa a kormányzó Egységes Oroszország párt tagja.



Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő arra a kérdésre válaszolva, hogy a Kreml beavatkozott-e Navalnij elszállításának ügyébe, azt mondta, hogy ebben az ügyben a kezelőorvos hivatott dönteni.



"A Kreml nem foglalkozik páciensek gyógyításával. Mi nem vagyunk orvosok" - hangoztatta. (mti)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!