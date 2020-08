Még mindig súlyos az állapota az orosz ellenzéki politikusnak, akit valószínűleg megmérgeztek

Egyelőre nincs szállítható állapotban a mérgezéses tünetetekkel kórházba került Alekszej Navalnij - közölte Kira Jarmis, az ellenzéki politikus sajtótitkára pénteken a Twitteren az omszki első mentőkórház főorvosára hivatkozva.



"A főorvos közölte, hogy Navalnij nem szállítható. Állapota nem stabil" - írta Jarmis, hozzátéve, hogy az orvosok számára nem elegendő indok, hogy a rokonok az elszállítás mellett döntöttek.



Nürnbergből péntek hajnalban orvosi repülőgép indult Omszkba, hogy Németországba szállítsa Navalnijt. A Kreml csütörtökön jelezte, hogy hozzájárulását adja a politikus külföldi kezeléséhez, ha ilyen kéréssel fordulnak hozzá. Erre az ígéretre Jarmis utalt is pénteken a Twitteren.



Az Omszk megyei egészségügyi minisztérium közölte, hogy helyi és Moszkvából érkező orvosok konzíliumot tartottak annak eldöntésére, hogy szállítható állapotban van-e a politikus. A mentőkórház csütörtökön összeállított szakvéleménye nemleges volt.



Az első omszki mentőkórház az Interfax hírügynökséget péntek reggel úgy tájékoztatta, hogy Navalnij állapota változatlan. Előző este az egészségügyi intézmény azt közölte, hogy a politikus állapota "súlyos, de stabil". A kómába esett Navalnijt géppel lélegeztették. Hivatalos diagnózist egyelőre nem közöltek.



Moszkvából a Pirogov orvosi és sebészeti központ, valamint a Burdenko idegsebészeti kutatóközpont szakértőit küldték Omszkba az ellenzéki politikust megvizsgálni.



Navalnij csütörtökön rosszul lett a Tomszkból Moszkvába tartó repülőgépen, amely rendkívüli leszállást hajtott végre Omszkban. Jarmis azt állította, hogy megmérgezték, és hogy a toxint valószínűleg abba a teába csempészhették bele, amelyet a tomszki repülőtér kávézójában ivott meg.



Sajtójelentések szerint Navalnij, Vlagyimir Putyin elnök talán legismertebb bírálója az elmúlt napokban Szibériában tartózkodott, ahol a szeptemberi választásokon indulni szándékozó ellenzéki jelöltekkel találkozott, és feltehetően a magas rangú tisztségviselők korrupcióját leleplező videóihoz is anyagot gyűjtött.



Családja ragaszkodik külföldi gyógykezeléséhez, egyebek között azért is, mert sajtójelentések szerint bizalmatlan az omszki mentőkórház főorvosával, Alekszandr Murahovszkijjal szemben, aki a kormányzó Egységes Oroszország párt tagja. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!