225 millió adag koronavírus elleni oltást tervez felvásárolni az EB egy német vállalattól

Az Európai Bizottság csütörtöki bejelentése szerint a testület 225 millió adag, koronavírus elleni oltóanyagot tervez felvásárolni a CureVac német biogyógyszerészeti vállalattól.



A brüsszeli testület csütörtökön lezárta a céggel folytatott tájékozódó jellegű megbeszéléseket. Amennyiben a felek által tervezett keretszerződés létrejön, az lehetővé fogja tenni, hogy valamennyi uniós tagállam megvegye az oltóanyagot, továbbá azt is, hogy az alacsonyabb és közepes jövedelmű országok azt adományként kaphassák meg.



A megbeszélések egy előzetes piaci kötelezettségvállalás megkötésére irányulnak. E kötelezettségvállalás a Vészhelyzeti Támogatási Eszköz finanszírozásával jön létre, amely külön forrásokkal rendelkezik több vállalat által előállított, potenciálisan hatékony oltóanyagokból álló portfólió kialakításához.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta: a testület más oltóanyaggyártókkal is folytat tárgyalásokat, hogy megtalálják azt a technológiát, amely mindenki számára védelmet biztosít.



"A gyógyszeripari vállalatokkal folytatott megbeszélések minden egyes fordulója közelebb visz minket ahhoz, hogy legyőzzük a vírust" - fogalmazott.



Az EU korábban hasonló megállapodást kötött a francia tulajdonban lévő Sanofi és a brit-svéd érdekeltségű AstraZeneca gyógyszergyártó társasággal mintegy 300 millió adag oltóanyag felvásárlására.



Az unió végrehajtó testülete az amerikai Johnson & Johnson cég tulajdonában lévő Janssen Pharmaceuticával is folytat tárgyalásokat. (mti)



Kiemelt kép: Angelo Esslinger képe a Pixabay -en.

