Most nem viccelnek: a Times New Roman is kiáll az Index mellett, méghozzá magyarul

“Ritkán közlünk komoly szöveget a TNR oldalán. Még ritkábban olyan nyelven, amelyet nem értünk “ - kezdi szövegét a Times New Roman román szatirikus lap szerkesztőségi üzenetében.



Mint írják, azt üzenik az Index újságíróinak, hogy kiállnak mellettük a véleménynyilvánítás szabadságáért folytatott küzdelmükben, mert saját tapasztalatból tudják, mit jelent, amikor a politikum megpróbálja korlátozni a véleménynyilvánítás szabadságát.



“Ugyanolyan jól tudjuk azt is, hogy egy politikailag ellenőrzött sajtó mennyire káros a társadalomra – sajnos, túl sok erre a példa Romániában. Ezért is azt szeretnénk, hogy továbbra is ellenálljatok a nyomásnak, és őrizzétek meg drága áron megszerzett szabadságotokat. Amikor a kritikus hangokat elnémítják, maga a demokrácia is veszélybe kerül” - folytatják.



A humor végül csak nem maradt el, a végén megjegyzik: ha a véleménynyilvánítás szabadsága ismét a helyére kerül, akkor magyarok és románok boldogan fogyasztjuk majd a határnál a kürtőskalácsot és a cujkát. (tmn, hírszerk.)



