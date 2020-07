Az angliai romák is harcolni kívánnak a rasszizmus ellen

A „Black Lives Matter” mozgalom sikere arra ösztönözte az Egyesült Királyságban élő roma közösséget, hogy ők is hasonló mozgalom létrehozásával hívják fel a figyelmet az országban egyre erősödő rasszizmusra és romaellenességre - írja a The Economist. Az Egyesült Királyságban élő roma közösség arra hívja fel a közvélemény figyelmét, hogy őseiket a tizenhetedik századtól egészen a tizenkilencedik begyűjtöttek, és eladták rabszolgának a karibi-térségbe, továbbá összefüggéseb hozzák egy 2003-ban elhunyt 15 éves roma fiatal megölését George Floyd meggyilkolásával. Állításuk szerint a fiatal fiú egy rasszista inditatású támadásban vesztette életét. Joseph Jones , az országban működő roma tanács alelnöke úgy véli, hogy a roma közösség az országban egyre inkább ki van téve a populisták támadásainak, közösségeik a városon kívül élnek, és sokan bűnözőként tekintenek rájuk. Nemrégiben kent város rendőrsége egy szimbolikus gesztusként kitűzte a romák zászlaját, ezek után pedig rendkívül sok kritika és támadás érte a hatóságokat. Angliában jelenleg több mint 60 ezer roma etnikumú személy él. (G4Media.ro/hírszerk.)

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 23 Rohanunk egy újabb karantén felé. 28 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 316 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 32 Egyértelmű: több teszt, több eset. 47 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 55 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 257 Nem hiszek a járványban. 62 Nem hiszek a vírusban. 10 Fogalmam sincs. 12