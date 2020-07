Több mint 900 perui nő tűnt el a kijárási tilalom ideje alatt

Több mint 900, többségében kiskorú nő tűnt el Peruban azalatt a 3 és fél hónap alatt, amikor a hatóságok a koronavírus-járvány megfékezése érdekében kijárási tilalmat vezettek be az országban - írja az AFP. A kijárási tilalom előtt átlagosan napi 5 eltűnést regisztráltak az országban, ez a szám a fentebb említett időszakban átlagosan napi 8-ra nőtt. A hírügynökség úgy tudja, hogy március 16. és június 30. között összesen 915 nőnek veszett nyoma az országban. Walter Gutiérrez perui ombudszman beszámolójából pedig az derül ki, hogy az eltűnt nők 70 százaléka kislány, vagy tinédzser. A számok azonban nem tükrözik teljesen a valóságot, mivel az országban a rendőrség nyilvántartása hagy némi kívánnivalót maga után. Az elmúlt évben 166 nőgyilkosság történt az országban, ezen áldozatok egytizedét eltűnt nők jelentették. (digi24.ro/hírszerk.) Nyitókép: Dan Kitwood / Getty Images

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 23 Rohanunk egy újabb karantén felé. 28 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 316 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 32 Egyértelmű: több teszt, több eset. 47 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 55 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 257 Nem hiszek a járványban. 62 Nem hiszek a vírusban. 10 Fogalmam sincs. 12