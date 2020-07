Vajdasági Sajtószabadság Alapítvány: Újabb érvágás a független magyar sajtóban

A Sajtószabadság Alapítvány aggodalmát és felháborodását fejezi ki amiatt, hogy a magyar politikai hatalom újabbnál újabb független médiaszervezetet tesz lehetetlenné vagy sajátít ki. Ezúttal az Index a célpont. A legolvasottabb magyar hírportált átjátszották a kormánypárti médiabirodalomnak, amelynek egyik legbefolyásosabb szürke eminenciása a szerkesztőség számára átláthatatlan reklámbevételt kezelő cég felét birtokolja. A szerkesztőség azonnal érzékelte a veszélyt, amire hírportálunk, a Szabad Magyar Szó már korábban is figyelmeztetett. Napokon belül vezérigazgatók jöttek-mentek, majd a főszerkesztőt rúgták ki – és végül a szerkesztőség jelentős része felmondott. A hatalomnak tehát a teljes közmédia, sőt a „nemzeti stratégiai fontosságúvá” nyilvánított, félezer médiát összezáró KESMA sem elég. Talán mert tudják – és tartanak tőle –, hogy a magyar emberekhez még mindig eljut – ha egyre kevesebb csatornán is – a féktelen korrupció és cinizmus híre. A Sajtószabadság Alapítvány igazgatóbizottsága szolidaritását fejezi ki a hatalmi arrogancia legújabb médiaáldozataival, és ismételten leszögezi, hogy független, professzionális sajtót kizárólag állami, párt-, illetve oligarchikus befolyás nélkül lehet és érdemes művelni. (A Sajtószabadság Alapítvány Igazgatóbizottságának közleménye) Nyitókép forrása: Bődey János; Távozó indexesek Facebook-oldal

