A kétszázezret is meghaladta a távozó indexesek Facebook-oldala kedveléseinek száma

Mindössze két nap alatt, vasárnapig kétszázezer lájk gyűlt össze azon a Facebook-oldalon, amelyet az Index portál távozó munkatársai hoztak létre közvetlenül felmondásuk után.



Miután pénteken az Index 90 fős szerkesztőségének többsége – köztük a vezetők és szerkesztők – benyújtották felmondásukat, Magyarország legolvasottabb, és pártszimpátiától függetlenül leginkább követett magyar nyelvű hírportáljának volt munkatársai létrehozták a Távozó indexesek elnevezésű Facebook-oldalt.



„Szeretnénk egységben együtt maradni, továbbvinni az Index szellemiségét. Nem lesz egyszerű, még nekünk is nagyon homályos minden, az út elején vagyunk, de igyekszünk” – hangsúlyozták az egyik bejegyzésükben.



Ez az egyetlen oldal, amin jelenleg a hajdani szerkesztőség kommunikál. Természetesen egyéni megnyilvánulások is történtek, mint Fábián Tamás jegyzete arról, amelyben kifejtette, hogy miért mondott fel a szerkesztőség. De, mint közösség, ezen a csatornán érhetőek el. Itt közölték az utolsó napok alatt dokumentált, a nagy nyilvánosság előtt addig látatlan képeket az utolsó szerkesztőségi napról.



Beszámoltak arról is, hogy a világsajtóban mekkora port kavart az Index körül kialakult helyzet, valamint megjelent az első szolgálati közleményük az oldalon. Ebben a távozó indexesek arra kérték a nyilvánosságot, hogy egyelőre senki ne kezdjen pénzgyűjtésbe és egyéb mikroközösségi szervezésbe. „Jogilag, pénzügyileg és más szempontokból sem tudjuk egyelőre ezeket fogadni, és ha egyszer eljutunk odáig, akkor szeretnénk oly módon elindítani a munkát, hogy az garanciát adjon nektek és nekünk is arra, hogy minden felajánlással el tudjunk számolni” – írták.



A Legyen másik feliratú nyitóképpel ellátott felületet – hírünk megjelenésekor – 216 763 személy kedvelte, ami betudható az Index körül kialakult világszintű érdeklődésnek. És ez a már önmagában hatalmas szám, várhatóan még tovább fog nőni, ha a gyarapodás gyorsaságát és a több mint egymillió olvasottsággal bíró Index olvasótáborát nézzük, ami az Index hivatalos Facebook-oldalán 578 064 kedvelést generált.



Közben az Index portálon leginkább közlemények, hírügynökségek által szerzett anyagok olvashatók. A media1.hu szerint pedig a több mint nyolcvan újságíró felmondása után az Indexnél elindult a toborzás. Azt nem tudni még, hogy az új szerkesztőség hajdani létszáma és rovatstruktúrája változik-e a fejlemények tükrében, de az már biztosra vehető, hogy a portál, az eddigi csapat szervezeti kultúrája és szakmai tudása hiányában fog működni.



Az Index szerkesztőségének tagjai azután mondtak fel, miután úgy érezték Bodolai László, a kiadóvállalat igazgatóságának elnöke az általuk évek óta hangoztatott feltételeket nem tartja be. Ez azt feltételezte volna, hogy se az Indexen megjelenő tartalomba, se a szerkesztőség összetételébe, szerkezetébe nem történhet külső beavatkozás. Bodolai azonban szerdán menesztette a szerkesztőség bizalmát élvező Dull Szabolcs főszerkesztőt. Dull kirúgásával a szerkesztőség úgy érezte, hogy ezzel az utóbbi feltételük sérült, így Bodolait testületileg arra kérték, hogy helyezze vissza volt főszerkesztőjüket, ő azonban ezt megtagadta. Bodolai nem bízott a volt főszerkesztőben miután napvilágra került a külsős tanácsadók által megírt terv, amely gyakorlatilag kiszervezte volna a szerkesztőség tagjait külsős cégekhez. Dull ekkor döntött úgy, hogy átállítja a lap függetlenségét mérő "barométert", amely azt mutatja jelenleg is, hogy veszélyben vannak.



„A menesztése egyértelmű beavatkozás a szerkesztőség összetételébe, arra nem tudunk másként tekinteni, mint nyílt nyomásgyakorlási kísérletre” – írták korábban az Indexen megjelent szolgálati közleményükben.







A Transindex szerkesztőségének kiállása az Index mellett ITT olvasható. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!