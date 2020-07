Ausztria szigorítja a román állampolgárokkal szemben támasztott beutazási feltételeket

Szigorítja hétfőtől Ausztria a román állampolgárokkal szemben támasztott beutazási feltételeket - közölte vasárnap a külügyminisztérium. Az új szabályozás szerint a román állampolgárok akkor léphetnek be szabadon Ausztriába, ha olyan negatív eredményű koronavírustesztet tudnak felmutatni, ami az eddigi négy nap helyett a beutazást megelőző legfeljebb három napban készült. A teszteredményt angol vagy német nyelven kell bemutatni. Ennek hiányában, saját költségükön, az eddigi 14 nap helyett 10 napos karanténba kell vonulniuk. Ha a karantén ideje alatt negatív eredménnyel tesztelik, a karantént felfüggesztik. Amennyiben a Romániából érkező utazó nem tud felmutatni a határon negatív tesztet, vagy nem tudja bizonyítani, hogy van megfelelő hely, ahol karanténba vonulhat, nem léphet Ausztria területére. A külügy emlékeztet: fel vannak függesztve a Románia és Ausztria közötti repülőjáratok. A külügyminisztérium megjegyzi, hogy a román állampolgárok konzuli segítséget kérhetnek a bécsi román nagykövetség 0043-1-503.24.65-ös és 0043-1-505.23.81-es telefonszámán. Ezenkívül sürgősségi esetben segítséget kérhetnek a román diplomáciai képviselet 0043-699.117.26027-es telefonszámán. A külügyminisztérium javasolja a www.mae.ro és a viena.mae.ro honlapok tanulmányozását is. ( agerpres ) Fotó: Christian Lue/unsplash.com

