Koronavírussal fertőződött meg egy berlini cég 12 román alkalmazottja, hárman elhagyták a karantént - tájékoztat a külügyminisztérium pénteki közleménye. A dokumentum szerint a cég ötven alkalmazottját tesztelték, a pozitív eredményt produkálók közül 12-en román állampolgárok. Az enyhe tüneteket mutató román állampolgárokat karanténba helyezték. A hatóságok arról tájékoztatták a román diplomáciai képviseletet, hogy három pozitív teszttel rendelkező személy elhagyta a karantént. A külügy emlékeztet: a német törvények szerint a karanténszabályokat megszegőket megbírságolhatják, sőt, akár börtönbe is zárhatják. ( agerpres )

