Javában zajlik a tüntetés a sajtószabadságért és az Indexért

A sajtószabadságért és az Indexért tüntetnek több ezren Magyarországon. A tüntetők a „Szabad ország, szabad média”, „Veletek vagyunk”, „Nincs másik”, valamint a „Legyen másik” szlogeneket kiabálják. A péntek esti tüntetést a Momentum Mozgalom hirdette meg, még napokkal azelőtt, hogy gyakorlatilag az Index teljes szerkesztősége felmondott volna pénteken. A magyarországi sajtótudósítások szerint az Index szerkesztőségéhez közeli téren több ezer ember gyűlt össze a romániai idő szerint 19 órára meghirdette tünetesre. A térről a demonstrálók a miniszterelnökségnek otthont adó Karmelita Kolostorhoz vonulnak. A tervek szerint 21 körül több politikus is fel fog szólalni a téren. Beszédet mond Orosz Anna, Cseh Katalin, Fekete-Győr András momentumos politikusok, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő és Gulyás Balázs publicista.

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 9 Rohanunk egy újabb karantén felé. 16 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 157 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 19 Egyértelmű: több teszt, több eset. 35 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 34 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 166 Nem hiszek a járványban. 33 Nem hiszek a vírusban. 4 Fogalmam sincs. 4