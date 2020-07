KEDVES EX-INDEXES KOLLÉGÁK!

Amilyen kemények voltatok az illiberalizmust megelőző “békeidőben”, olyan kemények voltatok abban a több éve tartó, alattomos háborúban is, amit a Nemzeti Együttműködés Rendszere pénzzel, zsarolással és készséges médiatanácsadókkal technikai értelemben meg tudott nyerni ellenetek. A méltóság frontján viszont a NER nem nyert.



Jelen körülmények között most éppen nem tudtunk elutazni tüntetni értetek, de nagyon bízunk abban, hogy azok a százezrek, akik olvastak benneteket, és akiknek nap mint nap segítettek abban, hogy megőrizzék a józan eszüket, most megteszik értetek és megteszik önmagukért is.





A magyarországi szabad sajtó egyik utolsó nagy, független műhelye voltatok, amely még képes volt elérni az olvasók tömegeihez. Meggyőződésünk, hogy a közmédia, a Népszabadság, az Origo, a Magyar Nemzet és most az Index bedarálásával nemcsak a magyarországi olvasók veszítettek, hanem a nem Magyarországon élő magyarok is.A NER ténykedése bennünket, romániai magyarokat is érint, a cinikus szervilizmus modelljeit sajnos hozzánk is importálják. A szólásszabadság joga sokat csorbult a romániai magyar médiaszakmában is. Az Indexszel mi nemcsak egy hiteles tájékozódási forrást veszítettünk, hanem úgy érezzük, annak a médiatérnek az immunitása is gyengül, ahol magunkat, a Transindexet is látjuk.A sajtószabadság sérülése mindig maga után vonja a szólásszabadság, az emberi jogok, a demokratikus jogállam és a közérdek leépülését. Az indexes kollégáink munkájának ellehetetlenítése egy olyan határhelyzet, ami rá kell ébressze a tájékozódni vágyó embereket arra, hogy amennyiben nem zárjuk sorainkat, végképp elfelejthetjük azokat a mondatokat, amelyeknek a végén kérdőjel van.Büszkék vagyunk rátok, az emberi és szakmai tartásotokra, és bízunk abban, hogy lesz még Index, ha más néven is!