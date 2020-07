A Momentum tüntetést szervez az Index szerkesztősége elé

A Momentum Mozgalom tüntetést szervez péntek este, magyarországi időszámítás szerint 18 órától. A résztvevőket az Index szerkesztősége előtti térre hívják. Mint a Facebook-eseménynél írják, "egy demokráciában nem történhet olyan, hogy szervezeti átalakításokra és szinergiákra hivatkozva egy kormányközeli tulajdonos egyik napról a másikra elküldi az ország legismertebb online hírportáljának a szerkesztőjét. Mindezt persze úgy, hogy közben mindenki tudja, a céljuk kizárólag annyi, hogy elhallgattassanak mindenkit, aki nem ért egyet velük, aki megírja a valóságot". A tüntetésen több politikus is felszólal majd, köztük Cseh Katalin Európai parlamenti képviselő, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő illetve Fekete-Győr András , a Momentum elnöke. Az Index szerkesztőségének vezetősége és csaknem 60 újságíró (egyes források szerint már 70) péntek délelőtt mondott fel a laptulajdonosnál, akit egyelőre telefonon tudtak elérni. Az ügy részleteiről ITT lehet olvasni. (hírszerk.)

