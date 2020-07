FRISSÍTVE: Több tucat indexes újságíró adja be a felmondását

A 444.hu videóban közvetíti, ahogyan péntek délelőtt az Index szerkesztőségének nagy része elindult, hogy beadja felmondását Bodolai Lászlónál, a lapot kiadó Index.hu Zrt tulajdonosánál.







FRISSÍTVE (1): Az Index szolgálati közleményében megírta: "Pénteken kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését az Index szerkesztőségének három vezetője, Tóth-Szenesi Attila vezető szerkesztő, illetve Munk Veronika és Haász János főszerkesztő-helyettesek. Távozásukkal egyidejűleg a szerkesztőség több mint ötven munkatársa szintén kezdeményezte a felmondását."



FRISSÍTVE (2): Már több mint 70 indexes újságíró mondott fel pénteken.



Háromnegyed 2-kor már 70 aláíró volt, plusz az Eurológus stábja. Az Indexben felállt a teljes politikarovat és a gazdaság. „Gyakorlatilag mindenki felmond az Indexnél, kivéve azok, akik betegek, vagy külföldön vannak” – mondta a hvg.hu-nak az Index egyik munkatársa.







FRISSÍTVE (3): „Biztosan nem hagyom abba az írást, előbb inkább a sírást kéne befejezni. (...) És ne aggódjatok, hallani fogtok még rólunk!”



Az Index egyik újságírója, Sajó Dávid a Facebook-oldalán azt írta: „A mai napon felmondtam az Indexnél. Lángolósként olyan 2012-től külsőztem az Indexnek, aztán 2014-től már a szerkesztőségből dolgoztam. De úgy érzem, mintha egész életemben itt dolgoztam volna.



Baromi nehéz most bármi okosat, vicceset, meghatót vagy igazából bármit írni. Nekem az Index volt az életem, mindent megtettem azért, hogy itt dolgozhassak, hogy fejlődjek, hogy olyan jó újságíró legyek, mint a képen látható közel 100 ember és még rengetegen, akik korábban itt dolgoztak, de már nincsenek velünk. Nem biztos, hogy sikerült, cserébe életem legjobb és legboldogabb időszakát töltöttem ennél a szerkesztőségnél.Fogalmam sincs a folytatásról. Egy dolgot tudok csak, hogy ez a 100 ember (és a több tucat másik, aki itt dolgozott) az egyik legjobb dolog, ami a magyar közvéleménnyel, a magyar nyilvánossággal, a magyar újságírással történhetett.



Biztosan nem hagyom abba az írást, előbb inkább a sírást kéne befejezni. Köszi, hogy olvastatok minket, és köszönöm mindenkinek, hogy életre szóló barátságokat köthettem. És ne aggódjatok, hallani fogtok még rólunk!” – írta Sajó Dávid.



Balázs Pandi is elbúcsúzott az Indextől:







FRISSÍTVE (4): Sajó Dávidnak kijelentése, miszerint a nyilvánosság hallani fog még az Index volt szerkesztőiről, közelebb van, mint eddig azt sokan gondolták. Közben ugyanis elindult a Legyen másik oldal, amelyet a távozó indexesek hoztak létre, és ami már most 1877 követővel rendelkezik, aminek népszerűsége hihetetlen gyorsasággal nő.







FRISSÍTVE (5): „Egyszerre szívszorító és felemelő látni ezt a tartást, amely az ország legnagyobb és legnagyszerűbb szerkesztőségében van” – írta Facebook-oldalán Dull Szabolcs, az Index volt főszerkesztője.











Mint megírtuk, Bodolai szerdán menesztette Dull Szabolcs főszerkesztőt, ami ellen a szerkesztőség egységesen tiltakozott, és ami hatalmas felháborodást keltett Magyarországon, ugyanis a lépés a szerkesztőség irányába tett beavatkozásnak minősül. A szerkesztőség egyértelműen kijelentette: nem tudják másnak tekinteni, mint nyílt nyomásgyakorlási kísérletnek.



Péntek délben az Index több tucat dolgozója indult el a Bodolai László irodájába a felmondási papírjával. Mivel Bodolait nem találták az irodájában, a szerkesztőség vezetői telefonon közölték vele a felmondásukat, amit a kuratórium elnöke tudomásul vett.



Az Index szerkesztősége szerint azok, akik a mai napon nem adták be a felmondásukat, nem azért nem tették (még) meg, mert elfogadhatónak tartják a kialakult helyzetet, sokan egyszerűen szabadságon vannak.



Bodolai csütörtökön az új vezérigazgatóval, Szombathy Pállal közösen megpróbálták megnyugtatni a szerkesztőség tagjait, de ez nem sikerült nekik. A szerkesztőség ragaszkodott ahhoz, hogy az elbocsátott főszerkesztőt helyezzék vissza pozíciójába. Bodolai ebbe nem ment bele.



Indexes újságíróval való beszélgetésünk ITT érhető el.





