Nem váltották le a plágiumbotrányba keveredett szlovák kormányfőt

Nem járt sikerrel a szlovák kormányfő leváltását célzó ellenzéki indítvány pénteken. Az indítványt Igor Matovic kormányfő plágiumbotrányára és más okokra hivatkozva adták be a képviselők. A szlovák kormányfő leváltását célzó indítvány - amelynek jóváhagyásához legalább 76 szavazatra lett volna szükséges - 47 igen voksot kapott a 150 fős pozsonyi törvényhozásban, ahol az ellenzéki pártoknak 55 képviselőjük van. A hajnali voksolást 15 órán át tartó - parázs, indulatoktól és színpadias elemektől sem mentes - vita előzte meg, amelyben felszólat a miniszterelnök is. Igor Matovic több mint másfél órán át beszélt. A kormányfő leváltását a pozsonyi törvényhozás legerősebb ellenzéki pártja, a Robert Fico vezette Irány - Szociáldemokrácia (Smer - SD) és az abból kilépett Peter Pellegrini volt kormányfő körének egy csoportja indítványozta. A kezdeményezők részint Igor Matovic plágiumbotrányára hivatkoztak, részint arra, hogy a kormányfő "felkészületlen, hozzá nem értő", és nem kezeli megfelelően a koronavírus-járvánnyal összefüggésben kialakult válságot, illetve eltér a kormányprogramban megfogalmazott célkitűzésektől. A négypárti szlovák kormánykoalíció pártjai már a rendkívüli ülést megelőzően jelezték, hogy nem fogják támogatni a kormányfő menesztését, a vita során pedig elutasították a miniszterelnök és a kormány tevékenysége ellen felhozott kritikát, gyakran ironikus hangnemben fogalmazva meg mondanivalójukat. Matovic plágiumbotrányra a múlt héten robbant ki, nem sokkal azután, hogy ugyancsak diplomamunkája miatt hasonló vádak érték a parlament elnökét és az oktatásügyi minisztert. Matovic akkori reakciójában elismerte, hogy tanulmányai során "másolt", és elnézést kért ezért, de jelezte, nem készül távozni posztjáról. A rendkívüli parlamenti ülés nem volt mentes a pozsonyi törvényhozásban már-már megszokottnak számító színpadias elemektől sem, ezek egyikeként a radikális jobboldali Mi Szlovákiánk - Néppárt egyik képviselője egy időre elfoglalta a szószéket, azt követelve, hogy a kormányfő - aki felszólalása után hazament - térjen vissza a parlamentbe. (mti)

