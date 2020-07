Pénteken már imára várják a muszlim hívőket a Hagia Sophiába

Mecsetként nyitja meg kapuit a pénteki imára gyülekező muszlim hívők előtt az isztambuli Hagia Sophia székesegyház. A hivatalos újranyitáson, amelyre 1000-1500 hívőt várnak az épületbe és még sokkal többet a körülötte kialakított imahelyekre, Recep Tayyip Erdogan török elnök is jelen lesz. A hívőknek a koronavírus-járvány miatt kötelező lesz a szájmaszk viselése és a távolságtartás. A Hagia Sophia körüli utcákat lezárják, és nagyjából 20 ezer rendőr fog szolgálatot teljesíteni. A török legfelsőbb bíróság két hete hozott döntést arról, hogy 1934-ben, a köztársaságalapító Kemál Atatürk államelnöksége alatt jogellenesen alakították múzeummá a Hagia Sophiát. A bírósági döntés után Erdogan elnöki dekrétummal nagymecsetté nyilvánította az ikonikus épületet. A döntés miatt megbotránkozását fejezte ki Görögország, az Egyesült Államok és számos keresztény egyházi vezető. A Krisztus utáni 6. században épült templomot mecsetként használták az után, hogy az oszmánok 1453-ban elfoglalták Konstantinápolyt - a mai Isztambult -, és megtették a birodalom fővárosának. (mti)

Mit gondolsz a romániai járványhelyzetről? Erre nincs egyszerű válaszom. 9 Rohanunk egy újabb karantén felé. 13 A többség nem tartja be a szabályokat, ezért jutottunk ide. 139 Egyszer így is, úgy is túl kell esnünk valahogy rajta. 18 Egyértelmű: több teszt, több eset. 34 Drasztikusan meg fog nőni a napi esetszám, ha nem szigorítanak. 31 A hatóságoknak lokálisan kellene fellépniük a gócpontokban. 154 Nem hiszek a járványban. 31 Nem hiszek a vírusban. 4 Fogalmam sincs. 3