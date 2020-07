Fiktív házasságért indult 11 romániai nő Ciprusra, de már a reptéren lebuktak

Az Interpol a helyi hatóságokkal együttműködve a ciprusi repülőtéren tartóztatta fel azt a 11 román állampolgárságú nőt, akik a kihallgatásuk során elismerték, hogy 700 és 1000 euró közötti összeget fizettek nekik azért, hogy a szigetországba érve fiktív házasságot kössenek EU-n kívüli országok állampolgáraival.



A fiktív házasságok megkötése nem új-keletű probléma a hatóságok előtt. A romániai nőket általában egy hálózat viszi Ciprusra, hogy ott ázsiai és afrikai bevándorlókkal kössenek fiktív házasságot, ugyanis a bevándorlók számára az garantálja a szigetországban történő hosszútávú tartózkodást, ha egy EU-s ország állampolgárával állnak házastársi kapcsolatban.



Sokszor előfordul, hogy a Romániából ilyen céllal Ciprusra érkező nőknek egyébként már van egy érvényes házasságuk itthon, de megtörtént már az is, hogy hamis személyazonossággal egy romániai nő több fiktív házasságot is megkötött Cipruson.



A szigeten megkötött házassági okirat birtokában aztán az ázsiai és afrikai bevándorlóknak lehetőségük van arra is, hogy szabadon tovább utazzanak más EU-s országokba. Portugália már számos ilyen esetet azonosított, és felkérte a ciprusi törvényhozást, hogy tegyenek lépéseket az ügyben.



A hatóságok szerint hatalmas üzlet a fiktív házasságok megkötése. Az erre szakosodott bűnszervezetek meggyőzik a nőket, hogy némi pénzért utazzanak Ciprusra, a többit meg ők majd elintézik. A gyanú szerint egy fiktív házasság megkötése - amivel automatikusan együtt jár a Cipruson való tartózkodás joga is -, akár 10 ezer eurójába is belekerülhet az ügyfélnek.



A most feltartóztatott és kihallgatott 11 nőből 10-et visszaküldtek Romániába, míg egyet ott tartottak további kihallgatásokra, mivel arra gyanakszanak, hogy ő volt az akció szervezője. (G4Media.ro/hírszerk.)



